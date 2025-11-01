Inspiráló híreket kapott Szoboszlai Dominik a mai kulcsmérkőzése előtt

„A szezon előtt úgy tűnt, hogy Wirtz veszi át Szoboszlai helyét a Liverpoolban. Kilenc meccs után azonban Szoboszlai a Liverpool legjobbja” – állapította meg az amerikai lap.

Kiemelték a magyar középpályás fizikai teljesítményét is: 98,44 kilométert futott a ligában, ami az ötödik legtöbb, emellett 3,86 kilométert tett meg legalább 25 km/órás sebességgel a legtöbbet futó játékosok között.

„Egyszerűen fogalmazva: más szinten van, mint bárki más”

– tették hozzá.

A Premier League legjobbjainak ESPN-listáján Szoboszlai a 8. helyet foglalja el, megelőzve többek között klubtársát, Virgil van Dijkot (9. hely) és Bruno Fernandest (10. hely). Az élmezőnyben Erling Haaland, valamint a nagy rivális Arsenal több játékosa (Gabriel Magalhaes, Declan Rice, Bukayo Saka, William Saliba) szerepel.

A Liverpool a legutóbbi hét mérkőzéséből viszont hatot elveszített. A Premier League-ben zsinórban négy vereséggel áll, és csak a tabellán a 7. helyet foglalja el. Szerencsére a magyar játékos szinte az egyedüli, akit a szurkolók maradéktalanul dicsérnek a mostani csapatból.

Fizetésemelés?

A klub kritikus helyzete ellenére a vezetőség a jövőre fókuszál. Angol sajtóhírek szerint a Liverpool már 2025-ben új, fizetésemeléssel járó szerződést köthet Szoboszlai Dominikkel. Ezzel párhuzamosan a magyar középpályás poszttársa, Ryan Gravenberch megállapodásának meghosszabbítása is napirenden van - írja az nb1.hu.

Tying down Dominik Szoboszlai to a long-term contract is so, so important.



At 25, this season has seen him develop into one of the most complete midfielders on the planet. This is the kind of midfielder Real Madrid buy for £100M+.



He’ll be the captain one day as well. https://t.co/ItLqO1lP8M — CounterPressers (@CounterPressers) November 1, 2025

A Liverpool ma este, szombaton, az Aston Villa ellen lép pályára az Anfielden 21 órakor.