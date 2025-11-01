ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 1. szombat Marianna
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Arsenal mérkõzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én. A Liverpool Szoboszlai szabadrúgásból szerzett góljával 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Inspiráló híreket kapott Szoboszlai Dominik a mai kulcsmérkőzése előtt

Infostart

A nemzetközi szaklap, az ESPN által frissített Premier League legjobb 50 futballistájának listáján Szoboszlai Dominik a 8. helyre ugrott fel. Ezzel a pozíciójával megelőz mindenkit a Liverpool keretéből, beleértve Mohamed Szalahot, Virgil van Dijkot, Alissont, Ibrahima Konatét, Alexis Mac Allistert, Ryan Gravenberchet és az új igazolás Florian Wirtzöt is. A szezon rajtja előtt még Szoboszlait csak a 26. helyre sorolták.

„A szezon előtt úgy tűnt, hogy Wirtz veszi át Szoboszlai helyét a Liverpoolban. Kilenc meccs után azonban Szoboszlai a Liverpool legjobbja” – állapította meg az amerikai lap.

Kiemelték a magyar középpályás fizikai teljesítményét is: 98,44 kilométert futott a ligában, ami az ötödik legtöbb, emellett 3,86 kilométert tett meg legalább 25 km/órás sebességgel a legtöbbet futó játékosok között.

„Egyszerűen fogalmazva: más szinten van, mint bárki más”

– tették hozzá.

A Premier League legjobbjainak ESPN-listáján Szoboszlai a 8. helyet foglalja el, megelőzve többek között klubtársát, Virgil van Dijkot (9. hely) és Bruno Fernandest (10. hely). Az élmezőnyben Erling Haaland, valamint a nagy rivális Arsenal több játékosa (Gabriel Magalhaes, Declan Rice, Bukayo Saka, William Saliba) szerepel.

A Liverpool a legutóbbi hét mérkőzéséből viszont hatot elveszített. A Premier League-ben zsinórban négy vereséggel áll, és csak a tabellán a 7. helyet foglalja el. Szerencsére a magyar játékos szinte az egyedüli, akit a szurkolók maradéktalanul dicsérnek a mostani csapatból.

Fizetésemelés?

A klub kritikus helyzete ellenére a vezetőség a jövőre fókuszál. Angol sajtóhírek szerint a Liverpool már 2025-ben új, fizetésemeléssel járó szerződést köthet Szoboszlai Dominikkel. Ezzel párhuzamosan a magyar középpályás poszttársa, Ryan Gravenberch megállapodásának meghosszabbítása is napirenden van - írja az nb1.hu.

A Liverpool ma este, szombaton, az Aston Villa ellen lép pályára az Anfielden 21 órakor.

