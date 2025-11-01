ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 2. vasárnap Achilles
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) ünnepli gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza harmadik fordulójának Eintracht Frankfurt-Liverpool mérkõzésén Frankfurtban 2025. október 22-én. A Liverpool 5-1-re gyõzött.
Nyitókép: Ronald Wittek

Szoboszlai Dominik gólpassznak örülhetett, nagyjából másfél percig

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megszakította mélyrepülését a Liverpool FC. A PL-ben a "Vörösök” javuló játékkal, 2–0 arányban győzték le odahaza az Aston Villát.

A szombat esti, Anfielden lejátszott mérkőzés a vártnál óvatosabb hangulatban indult. Az Aston Villa az 5. percben még kapufát is lőtt, de a Liverpool az első játékrész végén, egy szerencsés góllal került előnybe.

Mohamed Szalah az Aston Villa kapusa, Emiliano Martínez bődületes hibáját kihasználva, aki rosszul passzolt, szerzett gólt. Ez volt az egyiptomi támadó 250. gólja a Liverpool színeiben.

A második félidőben Ryan Gravenberch lövése megpattant, amivel bebiztosította a hazai győzelmet.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet, és ismét kiemelkedett a mezőnyből.

A 43. percben Szoboszlai beadásából Hugo Ekitiké fejelt a kapuba.

A videóbíró (VAR) azonban beavatkozott, és hosszas felülvizsgálat után les miatt érvénytelenítette a találatot. Valóban az volt, de jó ha 30 centin múlott az eset.

„Az Aston Villa ellen kimagaslott a játékintelligenciájával, valamint az első félidőben a kapura veszélyes futballjával a válogatott csapatkapitánya – hatékonyabb lenne a csapat, ha más is egy-két lépéssel előre tudna gondolkodni a pályán” – írta az nso.hu helyszíni tudósítása.

A meccset a másik két magyar, a Puskás Akadémiától érkezett Pécsi Ármin kapus és a Bournemouth-tól szerződtetett Kerkez Milos,a kispadról nézte végig.

A Liverpoolnakk nincs sok ideje a pihenésre, hiszen a következő hét is rendkívül izgalmas lesz a „Vörösök” számára. Kedden a Real Madridot fogadják a Bajnokok Ligájában. Vasárnap a Manchester Cityhez látogatnak a Premier League-ben.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik gólpassznak örülhetett, nagyjából másfél percig

liverpool fc

szoboszlai dominik

lesgól

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kína: az e-buszok királya

Kína: az e-buszok királya

Egyre népszerűbbek az elektromos buszok az európai tömegközlekedésben, de a helyi ipar sokszor nem tudja kielégíteni az igényeket. A kínai e-buszok így egyre többször teret nyernek.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Oroszország szerint az USA átlépte a vörös vonalat, amivel egy ország szuverenitását fenyegeti

Oroszország szerint az USA átlépte a vörös vonalat, amivel egy ország szuverenitását fenyegeti

Oroszország élesen bírálta az Egyesült Államok karibi katonai fellépését, amely a venezuelai kábítószer-kereskedelem elleni műveletként indokolt. A moszkvai külügyminisztérium szerint az amerikai "erőfitogtatás" túlzó és sérti az ország szuverenitását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen van? 80 éves asszonyt felejtett a szigeten a luxushajó, már csak holtan találták meg

Ilyen van? 80 éves asszonyt felejtett a szigeten a luxushajó, már csak holtan találták meg

A hajó további útját törölték, az idős nő családja teljesen megdöbbent attól, amit történt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Key town faces 'multi-thousand' Russian force, top Ukraine commander admits

Key town faces 'multi-thousand' Russian force, top Ukraine commander admits

Oleksandr Syrskyi denies Russian reports that Ukrainian troops are surrounded in the eastern town of Pokrovsk.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 1. 20:42
Női kézilabda BL: a Ferencváros legyőzte az Ikastot
2025. november 1. 18:19
Bundesliga: Gulácsiék nyertek, Schäferék döntetlent játszottak
×
×
×
×