Szoboszlai Dominik gólpassznak örülhetett, nagyjából másfél percig

A szombat esti, Anfielden lejátszott mérkőzés a vártnál óvatosabb hangulatban indult. Az Aston Villa az 5. percben még kapufát is lőtt, de a Liverpool az első játékrész végén, egy szerencsés góllal került előnybe.

Mohamed Szalah az Aston Villa kapusa, Emiliano Martínez bődületes hibáját kihasználva, aki rosszul passzolt, szerzett gólt. Ez volt az egyiptomi támadó 250. gólja a Liverpool színeiben.

A második félidőben Ryan Gravenberch lövése megpattant, amivel bebiztosította a hazai győzelmet.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet, és ismét kiemelkedett a mezőnyből.

A 43. percben Szoboszlai beadásából Hugo Ekitiké fejelt a kapuba.

A videóbíró (VAR) azonban beavatkozott, és hosszas felülvizsgálat után les miatt érvénytelenítette a találatot. Valóban az volt, de jó ha 30 centin múlott az eset.

„Az Aston Villa ellen kimagaslott a játékintelligenciájával, valamint az első félidőben a kapura veszélyes futballjával a válogatott csapatkapitánya – hatékonyabb lenne a csapat, ha más is egy-két lépéssel előre tudna gondolkodni a pályán” – írta az nso.hu helyszíni tudósítása.

A meccset a másik két magyar, a Puskás Akadémiától érkezett Pécsi Ármin kapus és a Bournemouth-tól szerződtetett Kerkez Milos,a kispadról nézte végig.

A Liverpoolnakk nincs sok ideje a pihenésre, hiszen a következő hét is rendkívül izgalmas lesz a „Vörösök” számára. Kedden a Real Madridot fogadják a Bajnokok Ligájában. Vasárnap a Manchester Cityhez látogatnak a Premier League-ben.