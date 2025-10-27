Forma–1: izgalmas véghajrá jön, a Red Bull váratlan lépéssel okozhat meglepetést

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a Forma–1-es Mexikói Nagydíjon, és átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben a futamot ötödikként záró csapattársától, Oscar Piastritól. Négy versenyhétvégével a szezon vége előtt Norris 357, míg Piastri 356 ponttal áll az összetettben. Max Verstappen harmadik lett Mexikóvárosban, a hátránya 36 pont az éllovassal szemben.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: Lando Norris majdhogynem tökéletes hétvégét zárt Mexikóban, aminek meglett a jutalma, hiszen egypontos előnnyel várhatja a folytatást ausztrál csapattársával szemben. Úgy véli, nagy izgalmak várhatók az idei utolsó négy futamon, és nem csak a két McLaren-pilóta között, ugyanis „belátható távolságon belülre került” Max Verstappen is. Vámosi Péter hozzátette: ha a következő hetekben bármelyik McLaren-versenyző hibázik, akkor a négyszeres holland világbajnok előzhet, vagyis háromszereplős lett a versenyfutás a vb-címért. A szakíró szerint változatlanul benne van a levegőben, hogy Norris és Piastri egymásnak ugrik, és ebben az esetben Verstappen lehet a nevető harmadik, úgyhogy nagyon nyílttá vált a küzdelem.

Max Verstappen a Mexikói Nagydíj előtti négy versenyhétvégén háromszor is futamot nyert, így nagy lendületben érkezett, ezúttal mégsem őt intették le elsőként a kockás zászlóval. Ezzel pedig jelenleg nem ő a legnagyobb esélyes a vb-címre, de továbbra is ott van a két McLaren-pilóta nyakán, akik egyáltalán nem mehetnek biztosra. Vámosi Péter Helmut Markót, a Red Bull tanácsadóját idézte, aki a Mexikói GP után úgy nyilatkozott, az időmérőt némileg beáldozták a versenytempóért, és ez meg is látszódott Max Verstappen hét végi teljesítményén. Összességében azt gondolja, nem panaszkodhatnak az energiaitalosok, mert a mexikóvárosi versenypálya nem tartozik a kedvenceik közé.

A motorsportol.hu főszerkesztője szerint az utolsó négy versenyen akár az is dönthet, hogy a McLaren már nem fejleszt az autóján, ezzel szemben

a Red Bull még legalább egy fejlesztési csomaggal készül a véghajrára.

Mint fogalmazott, ebből is arra lehet következtetni, hogy az osztrák istálló egyáltalán nem engedte még el ezt a szezont, és amíg van matematikai esélye Verstappennek a vb-címre, addig mindent bevet, amit csak lehet. „Gyakorlatilag mindent egy lapra tesznek fel azért, hogy végül a holland legyen a világbajnok” – jegyezte meg a szakíró.

Mint mondta, kiszámíthatatlan, hogy mi történik az utolsó futamokon. Legközelebb a jövő hét végén Brazíliába látogat a mezőny, ahol ha leszakad az ég, bármi előfordulhat, még akár meglepetés is születhet. November 22-én Las Vegas lesz a versenyhelyszín, ami inkább a Red Bullnak kedvez a szakíró szerint, vagyis rengeteg a nyitott kérdés, amire nem sokan számítottak az idény elején és közepén, amikor óriási McLaren-dominancia érvényesült futamról futamra.

A Mexikói Nagydíj legnagyobb meglepetését Oliver Bearman, a Haas brit versenyzője szolgáltatta, aki a negyedik helyen ért célba. Vámosi Péter úgy fogalmazott, megérdemli a kalapemelést, mert a nagy sztárok között fantasztikusan versenyzett, egyáltalán nem tűnt megilletődöttnek. A szakíró szerint ha Lewis Hamilton valamikor a jövőben szögre akasztja a sisakját, Bearman mexikóvárosi teljesítményét látva a Ferrari vezetőségének nem sokat kell majd gondolkodnia, kit igazoljon le a helyére.

(A nyitóképen: Lando Norris, a McLaren brit versenyzője ünnepel, miután megnyerte a Forma–1-es vb-sorozat Mexikói Nagydíját a mexikóvárosi Hermanos Rodríguez versenypályán 2025. október 26-án.)