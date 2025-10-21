ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.35
usd:
335.62
bux:
103424.15
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vincent Kompany, a München vezetõedzõje a német elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 7. fordulójában játszott Bayern München- Dortmund mérkõzésen Münchenben 2025. október 18-án. A találkozót a bajor csapat nyerte 2-1-re.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Bebetonozták a bajorok mesterét

Infostart / MTI

A Bayern München labdarúgócsapatának irányítói két évvel, 2029 nyaráig meghosszabbították Vincent Kompany vezetőedző szerződését.

A bajor sztáregyüttes kedden a honlapján jelentette be, hogy megegyezett a 39 éves belga trénerrel a közös folytatásról.

„Olyan, mintha sokkal régebb óta itt lennék, mint ez az egy év, amit valójában itt töltöttem eddig. Csodálatos tapasztalatokat szereztem és azért dolgozunk, hogy még több sikert ünnepelhessünk” – idézte a klub közleménye Kompanyt, aki tavaly nyáron vette át a Bayern irányítását.

A müncheniek az előző idényben bajnoki címet szereztek, a Bajnokok Ligájában és a nyári klubvilágbajnokságon pedig a negyeddöntőig jutottak. A mostani szezont remekül kezdték, mind a 11 eddigi tétmérkőzésüket megnyerték.

Kezdőlap    Sport    Bebetonozták a bajorok mesterét

labdarúgás

bundesliga

bayern münchen

szerződés

vincent kompany

hosszabbítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

Steven Pifer exnagykövet szerint meglehetősen kétséges a budapesti békecsúcs sikere, mivel továbbra is változatlan a Kreml háborúval és Ukrajnával kapcsolatos álláspontja.
 

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Biztonsági szakértő a Trump–Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

„Képmutatás nem figyelni az oroszok érveire” – Európa katonai nagyhatalmából érkezett Ukrajnát kikosarazó üzenet

Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Bizonytalanná válhat a Trump–Putyin-csúcs megrendezése?

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Budapesti békecsúcs: Szijjártó Péter Washingtonból üzent

Budapesti békecsúcs: Szijjártó Péter Washingtonból üzent

A következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg – közölte a Washingtonban tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Telex megkeresésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliókat kaszálnak ezek a magyar melósok: mutatjuk, hol osztogatják az álomfizetéseket

Milliókat kaszálnak ezek a magyar melósok: mutatjuk, hol osztogatják az álomfizetéseket

A legnagyobb mértékben a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában esett vissza az új munkalehetőségek száma

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Plans for Trump-Putin meeting shelved days after Budapest talks proposed

Plans for Trump-Putin meeting shelved days after Budapest talks proposed

A White House official said there were "no plans" for the two presidents to meet in the "immediate future".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 21:00
Gólesőt hozott a BL-játéknap, a PSG hét, a Barcelona és a PSV hat, az Arsenal a Dortmund és az Inter négy gólt szerzett
2025. október 21. 19:24
Térdpanasz után műtét: megszólalt a magyar válogatott csatár
×
×
×
×