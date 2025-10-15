Üzbegisztán, Zöld-foki Köztársaság, Jordánia - Csemegék a vb-mezőnyről: Európán kívül már nagyon tiszta a kép

A dél-amerikai zónában zárultak le először a küzdelmek. A tíz indulóból hat egyenes ágon kijutott, reálisan nem volt kétséges, hogy az argentinok, a brazilok vagy az uruguayiak benne lesznek az első hatban. Meglepően jól szerepelt Ecuador (második lett), Bolívia csapata mehet interkontinentális pótselejtezőre. Múltjához méltatlanul vergődött és kiesett a chilei és a perui legénység. A hat biztos dél-amerikai vb-résztvevőből négy 2022-ben, Katarban is ott volt, Kolumbia 2018, Paraguay 2010 után tér vissza a mezőnybe.

Ázsiából nyolc (!) csapat szerzett indulási jogot a vb-re, köztük van a „vendég” ausztrál válogatott is. A két távol-keleti (kontinentális) futball-nagyhatalom, Japán és Dél-Korea mellett kijutott Irán is, amely a legutóbbi hét vb-ből csak kettőről hiányzott. Az arab országokat a kedden révbe érő Katar és Szaúd-Arábia, valamint az első vb-szereplésére készülő, a világranglistán 62. Jordánia képviseli.

„Történelmet írtunk” Julen Lopetegui szövetségi kapitány „igazán különlegesnek” tartja, hogy vezetésével a katari labdarúgó-válogatott kiharcolta a kijutást a jövő évi világbajnokságra. „Történelmet írtunk és beléptünk a nagy kapun. Az álom valóra vált – fogalmazott az 59 esztendős spanyol szakember, aki a Sevillával Európa-ligát nyert. – Számos trófeát szereztem már, de a katari válogatottal ezt megélni igazán különleges.” Bevallása szerint nagyon örülnek annak, amit elértek játékosaival, ugyanakkor rendkívül kimerítő menetelésen vannak túl, így most a pihenés időszaka következik.

A jordán keretben sok az otthoni klubba tartozó, két sztárjátékos kivételével mindenki ázsiai klub tagja. Ketten futballoznak Európában, egyikük, Musza al-Támari (az első jordán futballista az európai topligákban) a francia Rennes, Ibrahim Szabra pedig a török Göztepe játékosa.

Ugyancsak újonc lesz a vb-mezőnyben az üzbég csapat, amely az exszovjet köztársaságok közül az oroszok és az ukránok után harmadikként jutott ki világbajnokságra. Náluk is csak egy európai légiós akad, Eldor Somurodov, aki bár most „csak” az Istanbulspor játékosa, megjárta az olasz élvonalat, például az AS Romát is. Nemrégiben új szövetségi kapitánya lett a válogatottnak: Fabio Cannavaro.

Óceániából egyetlen csapat juthat ki egyenes ágon, nem meglepő, hogy az az ausztrálok távozása óta a térség egyeduralkodójának számító új-zélandi válogatott lesz. A márciusi interkontinentális pótselejtezőre készül a zóna második helyezettje, Új-Kaledónia válogatottja – nem lesz szomorú az a rivális, akivel összesorsolják. A világranglista 150. helyezettjének hazai klubokban és francia amatőrcsapatokban szereplő játékosai vannak.

Afrikában is elkelt mind a kilenc hely. Észak-Afrika mind a négy országa ott lesz a vb-n, mint ahogyan a legerősebb nyugat-afrikai csapatok közül Ghána, Szenegál és Elefántcsontpart is. Dél-Afrika, a 2010-es vb rendezője 2002 után teljesítette ismét sikerrel a selejtezőket. A meglepetés a Zöld-foki Köztársaság Kamerunt búcsúztató legénységének sikere. Tagja a keretüknek a magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira, a Videoton korábbi játékosa, valamint a Puskás Akadémia mostani keretébe tartozó Laros Duarte. Egyébként a keret játékosainak többsége európai születésű, a Portugáliában felnőtteken kívül vannak, akik Franciaországban születtek, van, aki Írországban, van, aki Svájcban. Talán meglepő, hogy öten is Hollandiában jöttek a világra, az ottani futballkultúrában nevelkedtek.

Az afrikai kontinensről egy csapat mehet még interkontinentális pótselejtezőre, erre négynek maradt még esélye: Kamerunnak, Nigériának, Gabonnak és a Kongói Demokratikus Köztársaságnak.

A három rendező (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) biztos résztvevő, nélkülük nagyon nyitott lett a továbbjutás kérdése az észak- és közép-amerikai, másképpen CONCACAF zónában. A harmadik fordulónál tartanak a csapat, a négyes csoportokból az első jut majd ki egyenes ágon a vb-re, a másodikok közül egy pedig mehet interkontinentális pótselejtezőre.

Ott is lezárultak a mérkőzések októberre, magyar idő szerint szerda hajnalban még játszottak. Nagyon szoros az állás mind a három csoportban, egyelőre Suriname, Jamaica és Honduras áll kijutásra. A trióból egyedül Suriname nem járt még vb-n, érdekes, hogy a legutóbbi keretéből csak két tartalék játszik hazai klubban, a többiek általában európai klubok tagjai, mint Gleofilo Vlijter, az Újpest csatára. A szövetségi kapitány a korábbi Ajax-kapus, Stanleys Menzo.

Harcban áll egy másik, a holland futballra építő válogatott, az egyelőre csoportmásodik Curaçao, amelyet a veterán sztáredző, Dick Advocaat irányít. A válogatott 84. az aktuális FIFA-ranglistán.

Európából egyelőre csak az angol válogatott jutott ki, de közel van a kijutáshoz a portugál, a spanyol, a horvát és a norvég csapat is. A novemberi mérkőzések után a csoportja élén végző 12 csapat jut ki a vb-re, a további négy helyért játszik majd a márciusi pótselejtezőkön 16 csapat. A Nemzetek Ligája-szereplés alapján elérhető négy helyre a magyar válogatottnak nincs esélye, jelen állás szerint egyébként azt Wales, Románia, Svédország és Észak-Írország vinné el.