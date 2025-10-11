Meglepetés: nyertek az albánok Belgrádban

Az Európa-bajnok spanyolok az Elchében rendezett összecsapáson az első félidő közepén kerültek előnybe, majd büntetőt hibáztak, végül Mikel Oyarzabal révén a 64. percben döntötték el a mérkőzést. Így három forduló után száz százalékos teljesítménnyel - kapott gól nélkül - állnak az élen a csoportjukban. Ugyanitt a második félidőben nagyon felpörgő törökök Bulgáriában gyűjtötték be a három pontot, ezzel a második pozíciót foglalják el.

Az olaszok magabiztos, 3-1-es győzelmet arattak Tallinnban az észtek vendégeként. Az első félidőben úgy szereztek kétgólos vezetést, hogy kimaradt egy tizenegyesük. Itt a norvégok vezetnek pontveszteség nélkül, őket követik az olaszok.

Szerbiában értékes győzelmet arattak az albánok. Ez a két csapat verseng az angolok mögött a második helyért.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények:

E csoport, 3. forduló:

Spanyolország-Georgia 2-0 (1-0)

Bulgária-Törökország 1-6 (1-1)

A csoport állása: 1. Spanyolország 9 pont, 2. Törökország 6, 3. Georgia 3, 4. Bulgária 0

F csoport:

korábban:

MAGYARORSZÁG-Örményország 2-0 (0-0)

Portugália-Írország 1-0 (0-0)

A csoport állása: 1. Portugália 9 pont, 2. Magyarország 4, 3. Örményország 3, 4. Írország 2

I csoport:

Észtország-Olaszország 1-3 (0-2)

Norvégia-Izrael 5-0 (3-0)

A csoport állása: 1. Norvégia 18 pont/6 mérkőzés, 2. Olaszország 12/5, 3. Izrael 9/6, 4. Észtország 3/6, 5. Moldova 0/5

K csoport:

Szerbia-Albánia 0-1 (0-1)

Lettország-Andorra 2-2 (1-1)

A csoport állása: 1. Anglia 15/5 mérkőzés, 2. Albánia 11/6, 3. Szerbia 7/5, 4. Lettország 5/6, 5. Andorra 1/6