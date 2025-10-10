Vitézy Dávid az újpesti stadionberuházásról: ez így nem fog működni, súlyos hiányosságok vannak

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az Újpest labdarúgócsapata júniusban jelentette be, hogy magánberuházásból új, 18 ezres stadion épül a Fóti úton a fővárosi csapat számára. A létesítményt később akár 22 ezer férőhelyesre is lehet majd bővíteni, valamint az UEFA legmagasabb szintű, 4. sportlétesítmény-kategóriájába fog tartozni, tehát alkalmas lesz nemzetközi kupamérkőzések megrendezésére. Az új sportpark a Tungsram Fóti út 141. alatt található egykori, jelenleg használaton kívüli gyártelepének helyén áll majd. A 180 ezer négyzetméteres területet elővételi szerződés keretében rögzítette az Újpest FC tulajdonosa, a Mol-csoport.

Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja Facebook-oldalán arról számolt be, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium új rendelete olyan tervezetet tartalmaz, amely az új stadion megépítése kapcsán nem határoz meg tömegközlekedési fejlesztéseket. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint ez „várostervezési szempontból súlyos hiba”, és felhívta a figyelmet arra, hogy

egy ilyen forgalomvonzó létesítmény megépítését Európában vagy Ázsiában csak nagy kapacitású, kötöttpályás közlekedési hálózat közelében engedélyezik.

A korábbi közlekedésért felelős államtitkár bejegyzésében kiemelte: egy ilyen létesítmény különösen a késő esti mérkőzések idején „hatalmas, egyszerre jelentkező közlekedési terhelést okoz”. Kitér arra is a posztban, hogy a rendelet előírja, hogy minden 45. férőhely után épüljön egy parkoló. Számításai szerint ez azt jelenti, hogy néhány száz parkolóhellyel szolgálnák ki a több tízezres tömeget, ami szerinte „nyilvánvalóan teljesen elégtelen”.

Vitézy Dávid azt írja, az új stadionhoz elvileg gyalog 15 perc alatt el lehet majd jutni Rákospalota–Újpest vasútállomásról, de úgy véli,

azon a részen nincs megfelelően kiépített gyalogos kapcsolat ilyen tömegek kezeléséhez.

Mint fogalmazott, a késő esti meccsek után már nem járnak olyan gyakorisággal a vonatok, a jelenlegi infrastruktúra pedig nem alkalmas célvonatok indítására, továbbá „a peronok is túl szűkek egy nagyobb rendezvény utáni tömeg biztonságos kezeléséhez”.

Emlékeztetett, hogy az Építési és Közlekedési Minisztériumnak van terve mindezeknek az orvoslására, mint ahogyan az M3-as metró Káposztásmegyerig való meghosszabbítására is, de utóbbi meghaladná a stadiont érintő beruházás teljes költségét, ezért nem tartja valószínűnek, hogy megvalósul. Vitézy Dávid bírálta a tárcát, amiért szerinte elveszi az önkormányzatok beleszólási jogát, de reméli, a klub és a tulajdonos, a Mol belátja, hogy „egy 18-22 ezres focistadion így nem fog működni”.