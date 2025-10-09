ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ehhez ezúttal is csatlakozik az Erste Liga: a Pink October kezdeményezés egész hónapban tart a liga valamennyi csapatánál és jégpályáján, mind a 33 mérkőzésen.
Nyitókép: MJSZ

Pink October: jó ügy érdekében öltöznek rózsaszínbe a hazai jégkorongozók

Infostart

A hazai jégkorong Erste Liga idén másodszor is a mellrák elleni küzdelem mellé áll. A szűrővizsgálatok és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása a cél, a szurkolók is segíthetnek.

A figyelemfelhívó kampány jegyében a liga és a csapatok közösségi felületei rózsaszínbe borulnak. Mind az 55 játékvezető egyedi, rózsaszín-fekete mezt visel majd, és valamennyi játékos sisakján megjelenik a Pink October-logó, míg a stábtagok rózsaszín szalagot tűznek. A csapatok játékosai videóban üzennek és állnak a jó ügy mellé.

Egyedi, dedikált korongok is készülnek a hónap során, amiket október végén jótékonysági liciten vásárolhatnak meg a szurkolók. A felajánlott összegek a Mellrákinfo Egyesület munkáját segítik.

„A Magyar Jégkorong Szövetség és az Erste Liga számára kiemelten fontos, hogy a sport erejével hívjuk fel a figyelmet az egészségmegőrzésre és a megelőzésre. A Pink October kezdeményezéshez csatlakozva szeretnénk támogatni mindazokat a nőket, akik a mellrák elleni küzdelemben érintettek, és bátorítani mindenkit a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételre. Hiszünk abban, hogy egy közösség összefogása nemcsak a jégen, hanem az élet más területein is erőt ad” – mondta Kolbenheyer Zsuzsanna, az MJSZ elnöke.

A Pink October kezdeményezés 1985 októberében indult National Breast Cancer Awareness Month (NBCAM) néven, majd hamarosan már a rózsaszín szalag vált világszerte a figyelemfelhívás eszközévé.

Israeli ministers discussing Gaza plan for ceasefire and hostage release

Israeli ministers discussing Gaza plan for ceasefire and hostage release

Donald Trump says the Israeli hostages could be released on "Monday or Tuesday", and that the process is complicated: "They are in places you don't want to be."

