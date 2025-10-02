A pontszerzéshez is bravúr kell a Ferencvárostól Genkben

A Genk az elmúlt években találkozott már magyar csapatokkal, igaz, ahhoz túl régen, hogy azokból a mérkőzésekből bármilyen információt is le lehetne vonni a mostani keretről vagy annak játékerejéről. Mindenesetre rögzítsük, hogy a 2012–2013-as Európa-liga csoportkörében a Paulo Sousa által dirigált Videoton 3–0-ra kikapott Belgiumban, majd 1–0-ra veszített itthon is, valójában ebbe a hazai vereségbe került a csoportkörből való továbbjutása. Erre is emlékezhetünk, meg arra is, hogy a belgák kapuját Kristof Van Hout védte, minden idők egyik legmagasabb (ha nem a legmagasabb) játékosa a magyarok kupaellenfelei közül. 208 centiméterre nőtt…

A közelibb emlék már kellemesebb, ráadásul a Ferencvároshoz kapcsolódik. A Konferencia-liga főtábláján, 2023 őszén, kétszer is döntetlent játszott a két csapat, Genkben nem esett gól, a Groupama Arénában egy, mind a két oldalon. A Fradi akkori genki mérkőzésén pályára lépett játékosai közül Dibusz Dénes, Ibrahim Cissé, Kristoffer Zachariassen kaphat szerepet csütörtök este kilenc órától, Čebrails Makreckis játszott két éve, de most eltiltott a Viktoria elleni piros lapja miatt.

A Genket a Bayern München korábbi játékosa, Thorsten Fink dirigálja, aki – bár nem tegnap – már vezetett csapatot a nemzetközi kupák főtábláján magyar ellenféllel szemben, 2010-ben, a BL-ben, az FC Baselt a DVSC-Teva ellen. A mostani a második idénye Genkben, az előzőben harmadik lett csapatával a Jupiler Pro League-ben.

Kiemelkedő egyéniségek nincsenek a csapatában, de a keret piaci értéke (144,60 millió euró) több mint a háromszorosa a Ferencvárosénak (44,18). S még nagyobb a különbség, ha a magyar bajnoknál levesszük a magas értékre taksált, de különböző okokból nem bevethető Abu Fanit és Lisztes Krisztiánt, akiket együtt 6,5 millió euróra taksál a Transfermarkt. (Amúgy érdekes szempontokon alapszanak ezek az árazások. Gondolná bárki, hogy a Ferencváros a Genk ellen készülő keretében Ibrahim Cissé és Kristoffer Zachariassen a legértékesebb két játékos?)

A Genkben akad 20 millió eurónál is többre tartott játékos, a mindössze 17 éves, belga-görög kettős állampolgár Konstantinos Karetsas, aki még kiskorú, de már öt válogatott mérkőzésen két gólt is szerzett, görög színekben. Tizenöt millió euróra taksált a marokkói-belga középpályás, Zakaria El-Ouahdi, aki nyolc mérkőzésen négy gólt szerzett eddig a mostani belga élvonalban. Tizenegymillió a becsült piaci értéke a 21 éves Matte Smetsnek, egyszeres belga válogatott, már a 2023–2024-es idényben is, a Sint-Truidenben Thorsten Finknél játszott.

A Genk nagyszerűen kezdte a mostani Európa-liga-sorozatot, 1–0-ra nyert Glasgow-ban a Ferencváros későbbi Európa-liga-ellenfelei közé tartozó Rangers ellen. Még az is belefért, hogy a második félidőben döntő gólt szerző Oh Hjon-gju – a Rangers miatt érdekes, hogy a Genk előtt a Celticben játszott – kihagyott egy tizenegyest. (A skótok ötven percen keresztül emberhátrányban játszottak.)

Két játékos biztosan hiányzik majd a belgáktól, Daan Heymans és a nigériai Yira Sor, tovább erősen kétséges az első számú kapus, a nyár elején az osztrák válogatottban is bemutatkozó Tobias Lawal szereplése is, térdsérülése miatt.

A mérkőzés 21 órakor kezdődik, az M4 Sport közvetíti.