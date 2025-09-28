Könnyeivel küzdött a spanyol motorversenyző

Marc Márquez kilencedik vb-címét gyűjtötte be, a királykategóriában hetedszer lett a legjobb.

"Nem találom a szavakat. - mondta könnyeivel küszködve a 32 éves spanyol versenyző, aki az elmúlt évek nehézségeiről is beszélt. - Harcoltam, küzdöttem és csak küzdöttem és újra nyertem. Most már harmóniában vagyon önmagammal."

A sportolónak veszélybe került a karrierje, amikor 2020-ban többször is meg kellett műteni a jobb karját. Sérülése miatt harminc versenyhétvégéről hiányzott és azóta több mint százszor bukott.

Most azonban ünnepelhet, miután 201 pontos előnnyel vezet az összetettben, így a hátralévő öt futamon már nem előzheti meg senki. Ebben a szezonban 11-szer győzött és összesen 15-ször állt a dobogón.

Moto2-ben és Moto3-ban is spanyol győztest avattak Motegiben, előbbi géposztályban Daniel Holgado, utóbbiban David Munoz nyert.

Eredmények, Japán Nagydíj

MotoGP (24 kör, 115,224 km, a dobogósok):

1. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 42:09.312 perc

2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 4.196 mp hátrány

3. Joan Mir (spanyol, Honda) 6.858 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. (és már világbajnok) M. Márquez 541 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 340, 3. Bagnaia 274.