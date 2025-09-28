ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap
A MotoGP géposztályban versenyző spanyol Marc Márquez a motoros gyorsasági világbajnokság San Marinó-i Nagydíjának időmérő edzésén az olaszországi Misano Adriaticóban 2025. szeptember 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Danilo Di Giovanni

Könnyeivel küzdött a spanyol motorversenyző

Infostart / MTI

Hat évvel legutóbbi sikere után ismét világbajnok lett a spanyol Marc Márquez, akinek vasárnap egy második hely is elég volt az újabb diadalhoz a MotoGP kategóriában a gyorsaságimotoros-vb Japán Nagydíján, Motegiben. A versenyt ducatis csapattársa, Francesco Bagnaia nyerte.

Marc Márquez kilencedik vb-címét gyűjtötte be, a királykategóriában hetedszer lett a legjobb.

"Nem találom a szavakat. - mondta könnyeivel küszködve a 32 éves spanyol versenyző, aki az elmúlt évek nehézségeiről is beszélt. - Harcoltam, küzdöttem és csak küzdöttem és újra nyertem. Most már harmóniában vagyon önmagammal."

A sportolónak veszélybe került a karrierje, amikor 2020-ban többször is meg kellett műteni a jobb karját. Sérülése miatt harminc versenyhétvégéről hiányzott és azóta több mint százszor bukott.

Most azonban ünnepelhet, miután 201 pontos előnnyel vezet az összetettben, így a hátralévő öt futamon már nem előzheti meg senki. Ebben a szezonban 11-szer győzött és összesen 15-ször állt a dobogón.

Moto2-ben és Moto3-ban is spanyol győztest avattak Motegiben, előbbi géposztályban Daniel Holgado, utóbbiban David Munoz nyert.

Eredmények, Japán Nagydíj

MotoGP (24 kör, 115,224 km, a dobogósok):

1. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 42:09.312 perc

2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 4.196 mp hátrány

3. Joan Mir (spanyol, Honda) 6.858 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. (és már világbajnok) M. Márquez 541 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 340, 3. Bagnaia 274.

Szabó Szebasztián életében idén nagy változások történtek, új edzője kijelölte az utat és a célokat

Szabó Szebasztián életében idén nagy változások történtek, új edzője kijelölte az utat és a célokat
Máté Hunor korábban főleg női úszókkal dolgozott együtt, ezért nagyon meglepte amikor a BVSC-hez igazoló többszörös Európa-bajnok megkereste őt. A hódmezővásárhelyi Hód Úszó SE edzője az InfoRádióban elmondta: Szabó Szebasztián céltudatos, profi és szorgalmas sportoló, aki nyitott az új edzésmódszerekre, és abszolút vevő a kísérletezgetésekre is.
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László
 
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Újból érvénybe léptek a szankciók Irán ellen a nukleáris program miatt

Újból érvénybe léptek a szankciók Irán ellen a nukleáris program miatt

A brit külügyminisztérium vasárnapi bejelentése szerint ismét érvénybe léptek az Iránnal szembeni szankciók, mivel Teherán jelentős mértékben megsérti az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről tíz éve kötött többhatalmi megállapodást.

Ukrajna lett Európa legnagyobb hadserege - a történész szerint ez mindent megváltoztat

Ukrajna lett Európa legnagyobb hadserege - a történész szerint ez mindent megváltoztat

Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.

Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

More than 600 drones and missiles, predominantly aimed at Kyiv, hit factories and the Institute of Cardiology.

