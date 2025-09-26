ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.32
usd:
335.12
bux:
98347.76
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Soccer player putting sports ball on field grass close up
Nyitókép: vm/Getty Images

Újpest, Bayern, Benfica: ma is lesz érdekes foci a tévében

Infostart / MTI

A kézilabda klubvilágbajnokság mellett fontos focimeccsek is lesznek ma a televízióban.

szeptember 26., péntek:

M4 Sport

9.30: Kerékpár, országúti vb, junior férfi mezőnyverseny

11.45: Kerékpár, országúti vb, U23-as férfi mezőnyverseny

20.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Nyíregyháza

Sport 1

14.15: Kézilabda, klub-vb, Sardzsa-California Eagles

16.30: Kézilabda, klub-vb, Zamalek-Taubaté

19.30: Kézilabda, klub-vb, al-Ahli - Sydney University

Sport 2

11.00: Cselgáncs, Grand Prix, Csingtao

14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok

18.45: Labdarúgás, török bajnokság, Alanyaspor-Galatasaray

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Gil Vicente

Eurosport 1

7.50: Kerékpár, országúti vb, junior férfi mezőnyverseny

11.50: Kerékpár, országúti vb, U23-as férfi mezőnyverseny

Eurosport 2

11.55: Sportmászás, vb, férfi és női nehézségi mászás

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - al-Naszr

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Espanyol

Aréna 4

10.30: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SBK, 1. szabadedzés

13.45: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SSP Superpole

14.45: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SBK, 2. szabadedzés

15.45: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SSP 300 Superpole

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Werder Bremen

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, West Bromwich-Leicester

Kezdőlap    Sport    Újpest, Bayern, Benfica: ma is lesz érdekes foci a tévében

labdarúgás

sport

tévéközvetítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Öngyilkos akciók: kínai szakértők segíthetik az orosz dróngyártást

Öngyilkos akciók: kínai szakértők segíthetik az orosz dróngyártást

Többször jártak kínai drónszakértők egy szankcionált orosz hadiipari cégnél és segítették úgynevezett öngyilkos drónok fejlesztését. A Reuters úgy értesült, hogy a kínai komponensek és technológia már most is jelentős szerepet játszik az orosz légidrón-készletekben.
 

Ukrán csapás: Oroszország a hiány miatt leállítja az üzemanyagok exportját év végéig

Drónriasztás miatt megint le kellett zárni a repteret Dániában

Orosz vadászgépek miatt küldték fel a magyar Gripeneket Dániában

VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rutte: Donald Trump megtalálta Oroszország ütőerét, ez nagyon fáj Moszkvának

Rutte: Donald Trump megtalálta Oroszország ütőerét, ez nagyon fáj Moszkvának

Donald Trump amerikai elnök Indiára kihelyezett büntetővámjai komoly csapást jelentenek Oroszországnak – idézi Mark Rutte NATO-főtitkárt az NDTV.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen nagyot fognak nézni a magyar vásárlók a boltokban: most már tényleg semmi sem szent

Ezen nagyot fognak nézni a magyar vásárlók a boltokban: most már tényleg semmi sem szent

A kereskedők egyre korábban kezdik a karácsonyi szezon előkészítését, már augusztusban megjelennek az ünnepi termékek a boltokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent and the charges are politically motivated, as they follow Trump pressure on prosecutors to act.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 09:36
Átalakulóban a BL közvetítése, az RTL-t is érintheti a dolog
2025. szeptember 26. 08:36
Visszavonul a legendás spanyol játékos
×
×
×
×