Újpest, Bayern, Benfica: ma is lesz érdekes foci a tévében

szeptember 26., péntek:
M4 Sport
9.30: Kerékpár, országúti vb, junior férfi mezőnyverseny
11.45: Kerékpár, országúti vb, U23-as férfi mezőnyverseny
20.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Nyíregyháza
Sport 1
14.15: Kézilabda, klub-vb, Sardzsa-California Eagles
16.30: Kézilabda, klub-vb, Zamalek-Taubaté
19.30: Kézilabda, klub-vb, al-Ahli - Sydney University
Sport 2
11.00: Cselgáncs, Grand Prix, Csingtao
14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok
18.45: Labdarúgás, török bajnokság, Alanyaspor-Galatasaray
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Gil Vicente
Eurosport 1
7.50: Kerékpár, országúti vb, junior férfi mezőnyverseny
11.50: Kerékpár, országúti vb, U23-as férfi mezőnyverseny
Eurosport 2
11.55: Sportmászás, vb, férfi és női nehézségi mászás
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - al-Naszr
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Espanyol
Aréna 4
10.30: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SBK, 1. szabadedzés
13.45: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SSP Superpole
14.45: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SBK, 2. szabadedzés
15.45: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SSP 300 Superpole
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Werder Bremen
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, West Bromwich-Leicester