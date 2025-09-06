Végtelen a szombati kínálat, de az ír-magyar a legfontosabb - sport a tévében

A nemrég hatályba lépett törvénymódosítással a magyar utónévjegyzék kiegészíthetővé és felülvizsgálhatóvá vált, a felelős a kultúráért és innovációért felelős miniszter lett, aki meghozza a végső döntést az utónevekkel kapcsolatban. Kósa Lajos szerint eddig a Nyelvtudományi Intézet nem a saját elveinek megfelelve működtette a rendszert, a nyelvészek „sok nevetséges és káros keresztnevet engedtek át a szűrőjükön”.