ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 6. szombat Zakariás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Watching movie stream service on tv. Video on demand subscription service and platform in television. Streaming series, films and shows online. Man using remote control. Person browsing mockup VOD.
Nyitókép: Tero Vesalainen/Getty Images

Végtelen a szombati kínálat, de az ír-magyar a legfontosabb - sport a tévében

Infostart / MTI

Labdarúgó-vb-selejtezők közül sem csak a magyart lehet látni magyar kommentárral.

M4 Sport

9.15: Forma-3, Olasz Nagydíj, sprintfutam

12.30: Forma-1, Olasz Nagydíj, 3. szabadedzés

14.15: Forma-2, Olasz Nagydíj, sprintfutam

16.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, időmérő edzés

20.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Írország-Magyarország

M4 Sport+

11.15, 14.15: Kajak-kenu, maratoni vb

17.00: Jégkorong, férfi, Szuperkupa, FTC-Telekom - Budapesti Jégkorong Akadémia HC

Sport 1

11.15: Autósport: F4 CEZ, Brno, 1. futam

13.30: Autósport: TCR Eastern Europe, Brno, 1. futam

15.45: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, FTC-Rail Cargo Hungaria - Odense

17.45: Kézilabda, férfiak, Európa-kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés, Balatonfüred-Beyköz BLD SK

Sport 2

15.30: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, Füchse Berlin-Magdeburg

17.30: Lósport, Kincsem+ Tuti, Marschall József-emlékverseny, Kincsem Park

19.00: Kosárlabda, WNBA, Connecticut Sun-Phoenix Mercury

Eurosport 1

13.15: Kerékpár, Vuelta a Espana, 14. szakasz

18.00: Tenisz, US Open, férfi páros döntő

21.30: Tenisz, US Open, női döntő

Eurosport 2

13.50, 15.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours

19.55: Sportmászás, Világkupa, Koper, férfi és női verseny, nehézségi mászás, döntő

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Anglia-Andorra

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, San Marino - Bosznia-Hercegovina

Spíler 2

14.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Lettország-Szerbia

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Örményország-Portugália

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ausztria-Ciprus

Arena 4

10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés

10.45, 12.45, 13.45: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto GP, Moto3, Moto2, időmérő

12.00, 16.00: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, MotoE, 1. és 2. futam

14.30: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto GP, sprintfutam

18.00: Amerikaifutball, NCAA, Illinois-Duke

21.30: Amerikaifutball, NCAA, Kentucky-Ole Miss

Match 4

10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 15.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours

18.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Bromley-Gillingham

Kezdőlap    Sport    Végtelen a szombati kínálat, de az ír-magyar a legfontosabb - sport a tévében

labdarúgás

forma-1

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kósa Lajos az utónévjegyzékről: olyan nevek jelennek meg, amelyekhez semmi közünk, sértők és dehonesztálók

Kósa Lajos az utónévjegyzékről: olyan nevek jelennek meg, amelyekhez semmi közünk, sértők és dehonesztálók

A nemrég hatályba lépett törvénymódosítással a magyar utónévjegyzék kiegészíthetővé és felülvizsgálhatóvá vált, a felelős a kultúráért és innovációért felelős miniszter lett, aki meghozza a végső döntést az utónevekkel kapcsolatban. Kósa Lajos szerint eddig a Nyelvtudományi Intézet nem a saját elveinek megfelelve működtette a rendszert, a nyelvészek „sok nevetséges és káros keresztnevet engedtek át a szűrőjükön”.
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megbírságolta az EU a Google-t, aztán megérkezett Donald Trump a vámjaival

Megbírságolta az EU a Google-t, aztán megérkezett Donald Trump a vámjaival

Donald Trump amerikai elnök ellenintézkedésekkel fenyegette meg Brüsszelt a Truth Social közösségi platformon írt üzenetében, miután az Európai Bizottság újabb hatalmas bírságot szabott ki az amerikai technológiai óriás Google-ra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra összeveszett Donald Trump az EU-val: komoly vámfenyegetést mondott be, vége az egyezségnek?

Újra összeveszett Donald Trump az EU-val: komoly vámfenyegetést mondott be, vége az egyezségnek?

Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance?

Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance?

Moscow's diplomatic success in China, and Trump's lack of action, have emboldened Putin, reports Steve Rosenberg.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 6. 08:53
Konzulok hada várja a magyar szurkolókat délután és este Dublinban
2025. szeptember 5. 22:40
Szoboszlai Dominik magyarul is hátvéd lesz? Dublinból megjött a válasz
×
×
×
×