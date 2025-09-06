Végtelen a szombati kínálat, de az ír-magyar a legfontosabb - sport a tévében

M4 Sport
9.15: Forma-3, Olasz Nagydíj, sprintfutam
12.30: Forma-1, Olasz Nagydíj, 3. szabadedzés
14.15: Forma-2, Olasz Nagydíj, sprintfutam
16.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, időmérő edzés
20.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Írország-Magyarország
M4 Sport+
11.15, 14.15: Kajak-kenu, maratoni vb
17.00: Jégkorong, férfi, Szuperkupa, FTC-Telekom - Budapesti Jégkorong Akadémia HC
Sport 1
11.15: Autósport: F4 CEZ, Brno, 1. futam
13.30: Autósport: TCR Eastern Europe, Brno, 1. futam
15.45: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, FTC-Rail Cargo Hungaria - Odense
17.45: Kézilabda, férfiak, Európa-kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés, Balatonfüred-Beyköz BLD SK
Sport 2
15.30: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, Füchse Berlin-Magdeburg
17.30: Lósport, Kincsem+ Tuti, Marschall József-emlékverseny, Kincsem Park
19.00: Kosárlabda, WNBA, Connecticut Sun-Phoenix Mercury
Eurosport 1
13.15: Kerékpár, Vuelta a Espana, 14. szakasz
18.00: Tenisz, US Open, férfi páros döntő
21.30: Tenisz, US Open, női döntő
Eurosport 2
13.50, 15.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours
19.55: Sportmászás, Világkupa, Koper, férfi és női verseny, nehézségi mászás, döntő
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Anglia-Andorra
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, San Marino - Bosznia-Hercegovina
Spíler 2
14.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Lettország-Szerbia
17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Örményország-Portugália
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ausztria-Ciprus
Arena 4
10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés
10.45, 12.45, 13.45: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto GP, Moto3, Moto2, időmérő
12.00, 16.00: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, MotoE, 1. és 2. futam
14.30: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto GP, sprintfutam
18.00: Amerikaifutball, NCAA, Illinois-Duke
21.30: Amerikaifutball, NCAA, Kentucky-Ole Miss
Match 4
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 15.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours
18.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Bromley-Gillingham