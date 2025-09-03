Rossz hír a szurkolóknak: több NB I-es klubot is megbüntettek

Az MLSZ honlapjának tájékoztatása szerint a DVTK–Nyíregyháza mérkőzésen mindkét csapat szurkolói megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak, ahogyan a ZTE drukkerei is az Újpest elleni találkozón. A felfüggesztett szektorbezárás mellett mindhárom klub kapott pénzbüntetést is. A DVSC-t összevont eljárásban – az MTK, a Kazincbarcika és a Puskás Akadémia elleni meccsekkel kapcsolatban – pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, mert szurkolói megbotránkoztató kifejezéseket kiabáltak. Emellett a debreceni klub biztonságért felelős szakembere is pénzbüntetést kapott a Nyíregyháza elleni találkozóval összefüggésben a "megzavart rend helyreállításának elmulasztása miatt".

A Ferencváros és az Újpest szintén összevont eljárásban pénzbüntetést kapott szurkolói bekiabálások miatt.

A másodosztályú klubok közül a Budapest Honvédot – a Budafok és a Csákvár elleni mérkőzéssel kapcsolatban – pénzbüntetés megfizetésére kötelezték szurkolói bekiabálások miatt. Emellett elrendelték egy prevenciós terv benyújtását, és mivel a Videoton FC–Honvéd rangadóval kapcsolatban elrendelt szektorbezárás jogerőre emelkedését követően, a hathónapos próbaidő alatt követtek el a szurkolók újabb fegyelmi vétséget – rasszista kifejezések bekiabálása –, elrendelték a szektorbezárás végrehajtását.