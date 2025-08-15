ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek Mária
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a bajnoki trófeával a csapattársai előtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában játszott Liverpool-Crystal Palace mérkőzés után a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. május 25-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

A többség a Liverpool elsőségét várja – a mesterséges intelligencia nem

Infostart

Annyi pénzt költöttek fizettek ki új játékosokra a Premier League klubjai a nyári átigazolási időszakban, mintha a minden magyar kereső beadta volna a közösbe félhavi fizetését. Az 1,187 billió forint angol fontban is brutálisan hangzik: 2,615 milliárd. A legnagyobb klubok mind sokat költöttek – a brit elemzők szerint azonban ez nem írta át jelentősen az eddigi erőviszonyokat. A Premier League péntek este, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a meccskeretében szerepeltető, címvédő Liverpoolnak FC és a balhátvéd korábbi klubjának, a Bournemouth-nak a találkozójával rajtol az Anfield Roadon.

A BBC készített egy elemzést 33 – jellemzően korábbi válogatott, vagy standard élvonalbeli játékosból álló – szakértői csapata bevonásával, azt kérdezve, mi lesz a 2025–2026-os idény végén az első négy sorrendje. Mindössze négy csapatot jelöltek az első négy helyre: a Liverpoolt, az Arsenalt, a Manchester Cityt és a Chelsea-t, vagyis arra számítanak, hogy nem változik a legjobb négy az előző idényhez képest. Szerintük a legnagyobb favorit a Liverpool, második az Arsenal, harmadik a City, negyedik a Chelsea. Mint a tavasz végén.

Érdekes, hogy a mesterséges intelligencia ellenben a Manchester Cityt jósolja bajnoknak, míg az Opta elemzőrendszer szerint is a Liverpool lesz a bajnok. Nyilvánvalóan nagyon sok tényező befolyásolja majd, hogyan alakul a szezon. Ha megnézzük, hogy az elemzők hogyan tippeltek tavaly ilyenkor, azt látjuk, hogy bizony melléfogtak – nem számítottak arra, hogy Arne Slot ilyen gyorsan összerakja a Liverpoolt, arra pedig nem is számíthattak, hogy a Cityből kidől Rodri és az idény nagy részét tekintve Kevin de Bruyne, illetve, hogy az Arsenal a szezon egy bizonyos szakaszára elveszíti szinte minden gólképes csatárát. Mindenesetre 2024 augusztusában Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham négyest vártak, ötödik helyre pedig a Manchester Unitedet.

Az átigazolási időszak még körülbelül két hétig tart, akár még ez is befolyásolhatja az esélyeket. Wayne Rooney, aki korábbi világklasszis csatár, például azt mondta, szurkol azért, hogy Isac ne menjen a Liverpoolhoz, mert akkor megállíthatatlan lenne Arne Slot csapata. Senki sem tudja, hogy mennyit jelentene a Citynek Donnarumma érkezése, de biztosan még tovább erősödne Pep Guardiola csapata.

A Liverpool megszerezte a nyáron Kerkez Milost, Florian Wirtzet, Jeremie Frimpongot, Giorgi Mamardasvilit, Pécsi Ármint, Hugo Ekitikét, s várható még a fiatal olasz középső védő, Giovanni Leoni érkezése, s nem kizárt, hogy Marc Guéhi mégis csak a Vörösökhöz kerül. S akkor még nem beszéltünk Isakról. Ha mind a hármat megszerzi a Liverpool, akár 450 millió euró közelébe is emelkedhet a nyári nagybevásárlás végösszege.

A Manchester City négy játékost is vett több mint 30 millió euróért, mégpedig már a nyár legelején. Tijjandi Reijnders, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki és James Trafford érkezett, viszont nincs már a keretben De Buyne és a kölcsönadott Grealish. A nagy kérdés, hogy Rodri lába hogyan bírja majd a terhelést, visszanyeri-e a régi formáját?

Az Arsenal elengedte Jorginhót és Thomas Partey-t, de érkezett három jelentős erősítés, az Európa-bajnok Martín Zubimendi, a sokak által akart Viktor Gyökeres és a Chelsea-től Noni Madueke. Az Ágyúsok két nyárral ezelőtt kötöttek legutóbb ennyit, amikor Declan Rice és Kai Havertz is érkezett.

A Chelsea a 2022-es tulajdonosváltás óta őrült összegeket költ, teljesen kicserélte a keretét, de a klubvilágbajnoki cím is jelezte, abszolút jó úton jár. Több mint231 millióért adott el játékosokat a nyáron, de még így is mínusszal áll az átigazolási időszakban, 280 millió euró körül költött. Néhány új szerzemény, mint Joao Pedro és Liam Delap már az Egyesült Államokban rendezett tornán is játszott, azóta pedig érkezett még Estevao, Jorrel Hato és Jamie Gittens. A Chelsea költése is felmehet 300 millió euró fölé, ha sikerül megszerezni az RB Leipzigtől a holland Xavi Simonst.

Reménykedik a Manchester United is, hogy versenyben lehet majd a 2026 őszén BL-indulást jelentő helyek egyikéért. Ennek érdekében három játékost is megvett, fejenként több mint 70 millió euróért, Benjamin Seskót, Bryan Mbeumót és Matheus Cunhát. Kapusra mindenképpen szüksége lenne még, az Old Traffordon sem zárult még le a vásárlások sora. A tavaszt már a Villánál kölcsönben töltő Marcus Rashfordon kívül nem számol már Ruben Amorim Victor Lindelöffel és Christian Eriksennel sem.

