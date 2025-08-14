ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
Jevhen Volinec, a Zsitomir kapusa (b2) véd a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében a 3. fordulóban játszott Paksi FC - Polisszja Zsitomir visszavágó mérkőzésen Pakson, a Fehérvár úti stadionban 2025. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kl-selejtező: közel volt a bravúrhoz, de búcsúzott a Paks

Infostart / MTI

A kupagyőztes Paks csütörtökön a hazai visszavágón ugyan 2-1-re legyőzte az ukrán Polisszja Zsitomirt a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, de 4–2-es összesítéssel így is kiesett a sorozatból.

Bognár György, a paksiak vezetőedzője bátor támadójátékot várt el előzetesen tanítványaitól, az első negyven percben azonban sokkal inkább a vendégek futballoztak veszélyesebben. A házigazdák a kapus Kovácsiknak és a szerencsének köszönhetően nem kerültek hátrányba, ezzel szemben a játékrész végén közel kerülhettek volna ahhoz, hogy teljesen nyílt legyen a párharc, Szabó gólját követően szinte azonnal megduplázhatta volna előnyét a Paks.

A magyar kupagyőztes lendületben maradt, négy perccel a fordulást követően Böde indítása után Tóth talált be, a vendégek pedig érezhetően megzavarodtak. Az ukránok a folytatásban mindent bevetettek, amikor csak lehetett, tördelték a játékot és húzták az időt, a Paks nagy lendülettel támadott, Zekének volt több lehetősége, a 80. percben a kapufát találta el. Ennél közelebb nem jutott a hosszabbításhoz a Paks, az utolsó percekben a kedvére kontrázó vendégeket sokáig Kovácsik akadályozta meg a szépítő gól megszerzésében, a 96. percben pedig már ő is kevésnek bizonyult ehhez.

A Paks ezzel búcsúzott a nemzetközi porondtól, ukrán riválisa az olasz Fiorentinával találkozik a főtáblára jutásért.

labdarúgás

paks

konferencia-liga

2025. augusztus 14. 21:19
