Kl-selejtező: közel volt a bravúrhoz, de búcsúzott a Paks

Bognár György, a paksiak vezetőedzője bátor támadójátékot várt el előzetesen tanítványaitól, az első negyven percben azonban sokkal inkább a vendégek futballoztak veszélyesebben. A házigazdák a kapus Kovácsiknak és a szerencsének köszönhetően nem kerültek hátrányba, ezzel szemben a játékrész végén közel kerülhettek volna ahhoz, hogy teljesen nyílt legyen a párharc, Szabó gólját követően szinte azonnal megduplázhatta volna előnyét a Paks.

A magyar kupagyőztes lendületben maradt, négy perccel a fordulást követően Böde indítása után Tóth talált be, a vendégek pedig érezhetően megzavarodtak. Az ukránok a folytatásban mindent bevetettek, amikor csak lehetett, tördelték a játékot és húzták az időt, a Paks nagy lendülettel támadott, Zekének volt több lehetősége, a 80. percben a kapufát találta el. Ennél közelebb nem jutott a hosszabbításhoz a Paks, az utolsó percekben a kedvére kontrázó vendégeket sokáig Kovácsik akadályozta meg a szépítő gól megszerzésében, a 96. percben pedig már ő is kevésnek bizonyult ehhez.

A Paks ezzel búcsúzott a nemzetközi porondtól, ukrán riválisa az olasz Fiorentinával találkozik a főtáblára jutásért.