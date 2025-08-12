Csaknem 82 métert dobni valaminek a kezdete? – Halász Bence: öt vetélytársam is ezen a szinten van idén

„Nem mondhatni, hogy idén az országos bajnokság lett volna a célkeresztben. Természetesen volt egy kis pihenő, de az eddigi munkát nagyon keményen elvégeztük, és ennek köszönhető, hogy kijött ez az eredmény. Formaidőzítés viszont még abszolút nem volt” – mondta az ob-t nyerő kalapácsvető Halász Bence (81,94 cm) az InfoRádióban.

Maga nem is számított ilyen jó eredményre.

„Azt gondoltam, hogy az egyéni csúcs benne lehet a pakliban, hiszen az elmúlt egy-másfél hónap edzéseredménye nagyon biztató volt, de ekkora dobást nem sejtettem”

– fogalmazott.

A kérdésre, hogy a 81 méter 94 centiméteres dobással bárhol bármilyen világversenyt meg lehet nyerni, azt válaszolta, hogy 2025-ben ezt nem lehet elmondani, mert nagyon erős és sűrű most a férfi kalapácsvetés.

„81 méter fölött, ha jól számolom itt gyorsan össze fejben, hat versenyző van 2025-ben. Ez elképesztő adat” – mondta, hozzátéve: fejlődik a versenyszám, fejlődnek a versenyzők is, és olyan sűrű a mezőny, hogy nem nagyon lehet megmondani, mire lesz elég egy ilyen eredmény egy felnőtt világversenyen.

Ez a dobás volt a verseny pillanatában a világ idei harmadik legjobb eredménye. Hogy minek köszönhető a jó eredmény, arról így fogalmazott: „Igazából nagyon régóta üldöztem a 81 métert. Legelőször 2022-ben a müncheni Európa-bajnokságon kerültem nagyon közel hozzá, ott 80,92-ig repült a kalapácsom, és azóta többször is dobtam 80 méter fölött versenyen, viszont a 81 méter nem volt meg. Ez igazából egy lépcsőfok, hogy tudtam fejlődni.

Idén úgy tűnik, hogy stabilizáltuk a 80 métert, többször sikerül kihoznom magamból, nem csak az aktuális világversenyen. A stabilitásból lehet kiugró eredményt elérni, és ez most megtörtént.

Ezen a héten már Szlovákiában fogok versenyezni, utána pedig augusztus 12-én a Gyulai Memorialon, amikor visszatérünk ismét a stadionba, azt különösen várom. És a fő megmérettetés idén a szeptemberi tokiói világbajnokság. Oda úgy utazunk, hogy arra építettük fel az egész évet”.

Tokióban 1991-ben is rendeztek atlétikai világbajnokságot, és ott Bagyula István rúdugrásban ezüstérmes volt, ami jó kabala lehet a magyar csapat számára.

Halász Bencének is különleges lesz ez a világbajnokság a helyszín miatt.

"2021-ben nem tudtam beváltani a saját reményeimet az olimpián. Nagyon dolgozom, hogy most máshogy csináljam” – fogadkozott Halász Bence az InfoRádióban.