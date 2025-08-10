ARÉNA
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke beszédet mond a klub alapításának 125. évfordulója alkalmából a Fradi volt, Fradi lesz, míg a Földön ember lesz mottó jegyében a Groupama Arénánál tartott ünnepségen 2024. május 3-án.
Nyitókép: Kovács Tamás

Ez nagyon tetszett Kubatov Gábornak

Infostart / MTI

A címvédő Ferencváros 4-1-re győzött a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó Fizz Liga harmadik fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A zöld-fehérek a sikerükkel továbbra is veretlenek és a tabella élére ugrottak, míg a hazaiak nyeretlenek maradtak.

Némileg váratlanul az első percekben a Nyíregyháza volt kezdeményezőbb, de amíg a hazai játékosok rendre rossz megoldásokat választottak a ferencvárosi kapu előtt, addig a vendégek az első helyzetüket gólra váltották Gruber révén. Innentől egyértelműen a fővárosi együttes akarata érvényesült, és amikor lendületből vitte a labdát a nyíregyházi védelemre, akkor abból rendre komoly lehetőség alakult ki, a játékrész derekán egy ilyen akció végén Varga megduplázta az előnyt. Bő félóra után Levi szabadrúgásgólja tulajdonképpen el is döntötte a találkozót, az egyre hitehagyottabban futballozó nyírségiek még örülhettek is, hogy csak 3-0-s hátrányba kerültek, mert Levi később hatalmas ziccerben a kaput sem találta el.

Térfélcserét követően a magabiztos vezetése birtokában

a Ferencváros nagyon visszavett a tempóból,

ezt kihasználva a Nyíregyháza többször próbára tette a Dibuszt helyettesítő Grófot. A vendégeknél a koncentráció hiányát mutatta az is, hogy a kapus kigurított kirúgása után Cissé kézzel ért labdába, amiért a játékvezető - a videobíró segítségével - büntetőt ítélt, melyet a csereként beállt Edomwonyi értékesített.

A bekapott gól ébresztőleg hatott az FTC-re, amely Gruber tizenegyesével visszaállította a háromtalálatnyi különbséget, így a hajrára nem maradtak izgalmak, hiába támadott rendületlenül a hazai csapat.

A fővárosi együttes kedden 20.15-től a bolgár Ludogorecet fogadja a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.

Ez nagyon tetszett Kubatov Gábornak

labdarúgás

ftc

nyíregyháza spartacus fc

