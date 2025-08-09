ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt az edzés közben rosszul lett szekszárdi kosaras lány

Infostart

Edzője még stabilizálta a lány állapotát - megmentette az életét -, de a szakszerű kezelés ellenére nem élte túl a hétközi, előzmény nélküli rosszullétet. Volt sportorvosi engedélye.

A TARR KSC Szekszárd kosárlabdaklub U14-es korosztályos csapatának tagja - mint az Infostart is megírta - hétközben edzés alatt minden előzmény nélkül rosszul lett, szívműködése leállt. Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, az újraélesztést a mentőszolgálat diszpécserének irányításával kezdte meg.

A sportoló állapotát az 5 perc alatt kiérkező mentők stabilizálni is tudták, a játékos sürgősségi ellátását viszont már Budapesten folytatták, mentőhelikopteres szállítás után.

A kosárlabdázó természetesen rendelkezett érvényes sportorvosi engedéllyel, de tudvalévő, hogy a sportorvosi alkalmassági vizsgálatok ellenére is előfordulhat hasonló eset - közölte a klub Facebook-oldala korábban.

A klub Facebook-oldala szombatra aztán feketére váltott. Az Infostart értesülései szerint a kosárlabdázó lány a szakszerű kezelés ellenére életét vesztette. A kommentelők mind őszinte részvétüket fejezik ki a családnak, a klubnak, a hozzátartozóknak és a sportolótársaknak a Dórinak hívott lány halála kapcsán.

A klub - cikkünk megjelenése utáni - friss posztjából az is kiderül: Fricsi Dóriról van szó.

