Ez nem film, minden férfit legyőzött a magyar futónő

A futónő nagyjából 150 kilométernél állt az élre, és végül 18 óra 30 perc 15 másodperc alatt futotta körbe a Balatont, az egyéni abszolút cím mellett pedig most már a női pályacsúcs is az övé 211 kilométeres Ultrabalaton futóversenyen. A székesfehérvári Mórocza Andreát a feol.hu mutatja be.

Számára a sport meditációs „én-idő”, amikor kiszakadhat a hétköznapokból – nyilatkozta korábban a lapnak.

Az a lány vagyok, aki, ha futócipőt húz, óhatatlanul is 'A mosolygós lány' lesz. Ez a bemondónak is szemet szúrt, aminek többször hangot is adott, így jött a becenév - mondta akkor-

A mozgás szeretetét gyerekkoromból hoztam magammal: a családdal, a barátokkal rengeteget jártunk kirándulni. Emlékszem, apukámat is gyakran elkísértem kocogni, de akkor még eléggé unalmasnak találtam. Így akkor és annyit mozogtam, amihez éppen kedvem volt. Majd

miután apukám a csillagok közé költözött, átértékeltem a dolgot.

Azóta, amikor futok, kicsit úgy érzem mintha közelebb lenne hozzám és ez jó érzéssel tölt el.

Megnyerte többek között a Korinthosz ultrafutóverseny 160 kilométeren, Szekszárd–Baja–Szekszárd távját és most az Ultrabalatont, amivel örökre beírta magát az ultrafutóverseny históriás könyvébe.