Forma-1: Carlos Sainz, a Williams versenyzője a leggyorsabb - videó

A délelőtti részt a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton zárta az élen a Ferrari volánja mögött, délután viszont 31 ezredmásodperccel volt gyorsabb nála a Williams pilótája. Hamilton elmondása szerint már most "nagyon élvezte" a körözést az új autójával, de a második napon inkább a mérnökével való közös munka volt a középpontban. A negyvenéves pilóta mögött csapattársa, a szintén ferraris monacói Charles Leclerc lett a harmadik, akinek 83 ezredmásodperc volt a lemaradása, míg negyedikként brit George Russell végzett Mercedesével.

Hamilton és Sainz több mint egy másodperccel gyorsabb időt autózott a teszt első napjának legjobb idejénél, melyet a konstruktőri világbajnoki címvédő McLaren versenyzője, brit Lando Norris (McLaren) ért el szerdán.

never question carlos sainz capabilities!! ik this is just testing but hey the way he's been performing is something else already! ABSOLUTE CINEMA! pic.twitter.com/1g4iiIvMQc