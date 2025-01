Lőw Zsolt belevetetette magát az új munkájába, már el is utazott Brazíliába Jörgen Klopp-pal

Az egykori újpesti futballista 2002-ben szerződött Németországba, az Energie Cottbushoz, azóta külföldön él, légiósként futballozott kilenc évet, majd tizenkét éven keresztül edzőként dolgozott.

A 45 éves Lőw Zsolt Újpesten született, édesapja – akit Macskának hívtak a barátai, utána kapta a Cica becenevet – a környéken futballozott, majd a lila-fehéreknél lett korosztályos edző. A kisebbik fiú hamar az akkor még Dózsának nevezett klub igazolt játékosa lett, a serdülőben a korábbi ötszörös bajnok Sarlós András foglalkozott vele. Az első csapat tagjaként 1998. szeptember 29-én, az FC Bruges elleni UEFA-kupa-mérkőzésen, a bajnokságban négy nappal később, október 3-án, a Nyírség-Spartacus ellen mutatkozott be.

2002 nyarától közel egy évtizedet töltött a német bajnokság különböző osztályaiban. Az első szezonját a Bundesliga 1-ben töltötte, majd a következőket a Bundesliga 2-ben, sőt 2006-ban az akkor még a területi bajnokságban szereplő Hoffenheim szerződtette. Eleinte még kapott ott is meghívót a válogatottba, de aztán csak 2008 elején hívta őt meg újra Várhidi Péter – az az edző, akinél átesett az NB I-ben a tűzkeresztségen –, amikor a Hoffenheim legalább a második osztályban szerepelt. Utolsó válogatott mérkőzése idején, 2008. augusztus 20-án már Erwin Koeman töltötte be a szövetségi kapitányi posztot.

Lőw Zsolt egy bokasérülés miatti búcsúja után az edzői hivatást választotta, 2002 óta sorrendben az osztrák FC Lieferingnél és RB Salzburgnál, majd a német RB Leipzignél dolgozott pályaedzőként, aztán 2018 nyarán Thomas Tuchel segítőjének a Paris Saint-Germainhez szerződött. Tulajdonképpen ott került új dimenzióba a pályafutása, az elmúlt hat-hét évben – a nemzetközi sikereket tekintve – olyan magasságokba jutott, ahol korábban talán csak (igaz, vezetőedzőként) Guttmann Béla járt.

Thomas Tuchel stábjának tagjaként 2018. május 14. és 2020. december 24. között dolgozott Párizsban, a PSG-vel mérkőzéseik 74,8 százalékát megnyerték. Összesen hat trófeáét szereztek két és fél év alatt, azokat nem is számolva, amelyeket már távozásuk után nyert meg a csapat 2021 tavaszán, de amelyekben még benne volt az ő munkájuk is. Bár mind a két teljes idényükben megnyerték a francia bajnokságot, a legnagyobb sikerük egy „csak második hely” volt_ 2020-ban a PSG játszhatott a Bajnokok Ligája döntőjében. (Lisszabonban 1-0-s vereséget szenvedett a Bayern Münchentől.)

Az összeszokott stáb következő állomáshelye London, a Stamford Bridge lett, még Roman Abramovics tulajdonosi korszakában. A Chelsea-nél 2021. január 26-től 2022. szeptember 7-ig dolgoztak, a szakításkor már nem az orosz tulajdonos állt az egyesület élén. Lőw Zsolt a Kékeknél a Bajnokok Ligája, az UEFA Szuperkupa és a klubvilágbajnoki cím megnyerésének volt részese. Ismét csak egy párhuzam az 1961-ben és 1962-ben a Benficával a BEK-döntőt megnyerő Guttmann Bélával: azóta az egykori újpesti kedvenc volt az első magyar szakember, aki két egymást követő döntőben is szerepet kapott a bajnokok tornáján. (Ráadásul két különböző klubbal!)

A klubfutballban eddigi utolsó állomáshelye a Bayern München volt, 2023. március 24. és 2024. május 18. között. Az első, csonka idényben megnyerték a bajorokkal a Bundesliga 1-et.

Thomas Tuchel novemberben elfogadta az angol labdarúgó-szövetség, az FA ajánlatát, január elseje óta szövetségi kapitányként dolgozik. Lőw Zsolt nem tartott vele, akkoriban – mint ahogyan néhányszor már korábban is – felvetődött, hogy önálló vezetőedzői munkát vállalna, végül nem emellett döntött.

Lőw Zsolt az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta: „Sok mindennel foglalkozom majd és nagyon várom már a munkát. Szerettem volna kilépni a mókuskerékből. Kicsit már csökkent a kedvem és a motivációm, ezért jó volt a néhány hónap pihenő. Más pozícióban dolgozom majd, de sokrétűbb lesz a feladatom, mint edzőként. Immár nem a mindennapi nyomás alatt, amikor három naponta megítélik a munkádat és téged is. Rendszerezhetem a tudásomat és én is rengeteget tanulhatok.”

A Sportalnak adott interjúban pedig arról beszélt, hogy 2012 és 2018 között már dolgozott a Red Bullnál, és már 2022-ben megkereste Mario Gomez technikai igazgató, de most a cégcsoport globális futballvezetőjének kinevezett Jürgen Kloppnak is jelentős szerepe volt abban, hogy rábólintott a felkérésre. "Nemcsak a hozzájárulását adta, hanem kimondottan örült és szerette volna, hogy együtt dolgozzunk" – mondta.

Arról is beszámolt, hogy miután eldőlt, hogy nem követi Angliába Tohomas Tuchelt, több ajánlata is volt, és végül részben a családja érdekeit is fogyelembe véve döntött, mert így a lányainak nem kell elköltözniük Münchenből.

"Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy vezető szerepet szánnak nekem, a futballfejlesztések vezetőjeként lesz teendőm bőven. A labdarúgáshoz tartozó összes ágazat fejlesztéséért vagyok felelős. Ebbe beletartozik minden, a videóelemzés, az erőnléti felkészülés, a mérések, a futballfilozófia, a futballszakma, az edzők képzése, az edzők fejlesztése, az utánpótlás, az akadémiák. Kiváltságosnak érzem magam, hogy visszatérhettem a Red Bullhoz, kiváltképp ebben a szerepkörben" – mondta Lőw Zsolt.

A dpa német hírügynökség már konkrétumokat is közölt a Red Bull Globalnál betöltendő új munkakör első feladatairól: „Lőw Zsolt a jövőben Jürgen Kloppot fogja segíteni. A dpa információi szerint Thomas Tuchel korábbi asszisztense, aki 2015 és 2018 között az RB Leipzig pályaedzője volt, a labdarúgás-fejlesztési részleg vezetőjeként fog dolgozni. Erről először a Sport Bild számolt be. A magyar Lőw mindjárt a hét elején megkezdte első üzleti útját Klopp-pal és Mario Gomez technikai igazgatóval, miután aláírta szerződését. Brazíliába megy, az RB Club Bragantinóhoz, majd onnan New Yorkba, később pedig a tokiói Omiya Ardijához vezet az útja.”