Magyarázza Hamiltonnal kapcsolatos rasszistagyanús szavait Nelson Piquet

Nelson Piquet szerdán közleményben kért bocsánatot Lewis Hamiltontól. A háromszoros világbajnok brazil egy tavalyi interjúban véleményezett egy koccanást Hamilton és Max Verstappen között, ami után a holland kiesett, majd a britet nem a nevén, hanem „neguinho”-ként említette. Mindezek után a Mercedes, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is elítélte Piquet rasszistának vélt szavait, míg a pilóták kiálltak Hamilton mellett – idézi föl a 24.hu.

Minderre reagálva Piquet azt írta közleményében, hogy meggondolatlan jelzőt használt, ugyanakkor azzal védekezett, hogy a kifejezés a brazil nyelven „fickót”, „srácot” is jelent. „Sosem használnám arra a kifejezést, mint amivel egyesek megvádolnak. Határozottan elutasítom, hogy valakiről lekicsinylően beszélnék a bőrszíne miatt” – áll Piquet közleményében, aki azt is megjegyezte, szerinte kiforgatták a szavait, és ő is egyetért azzal, hogy a diszkriminációnak semmi helye a Forma–1-ben.

Egy, a Motorsport-Total által megkérdezett brazil újságírót szerint a szó inkább jelent „kicsi feketét”, mint „kicsi négert”, ugyanakkor szerinte Piquet ebben az esetben mindenképpen lekicsinylően használta a jelzőt. Lewis Hamilton még kedden úgy reagált, hogy itt nem csak a nyelvről van szó, hanem egy olyan régies gondolkodásról, amin változtatni kellene, és ami egész életében körülvette őt.

Több megbízható forrás is arról számolt be a nap során, hogy Nelson Piquet-t kitilthatják a Forma-1-es paddockokból.

