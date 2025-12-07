ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 7. vasárnap
Varga Barnabás, a Ferencváros játékosa a Fizz Liga 5. fordulójából elhalasztott Kisvárda Master Good - Ferencvárosi TC mérkõzésen a kisvárdai Várkerti Stadionban 2025. december 4-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

0-0-t játszott a Fradi a második félidőben a Kisvárda ellen

Infostart / MTI

A címvédő és éllovas Ferencváros 3-0-ra legyőzte a vendég Kisvárdát a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójában.

A zöld-fehérek csütörtökön idegenben 1-0-ra múlták felül az újoncot. Az FTC sikerével visszavette az első helyet a Győrtől, melyet két ponttal előz meg.

A hazaiak az első pillanattól kezdve támadólag léptek fel, így a kisvárdai kapusnak tíz perc alatt két ziccert kellett hárítania, de harmadjára már Popovics sem tudott segíteni, amikor Makreckis szerzett labdát Jovicictől, majd tökéletesen szolgálta ki Nagy Barnabást.

A túloldalon az ujjsérülés miatt hiányzó Dibuszt helyettesítő Grófnak először 15 perc után akadt dolga. A Ferencváros továbbra is nagy fölényben futballozott, így

a szünetig Ötvös büntetőjével, majd Yusuf góljával sikerült magabiztossá növelnie az előnyét.

A bizonytalan kisvárdai védelem összetételén kettőt változtatott Révész Attila vezetőedző, csapata pedig sokkal aktívabban kezdte a második játékrészt. A küzdelem kiegyenlítetté vált, részben azért is, mert az FTC visszavett a tempóból szem előtt tartva a csütörtöki nemzetközi kupamérkőzését az Európa-liga alapszakaszában.

A meccs így különösebb izgalmak nélkül, csendesen csordogált egészen a lefújásig.

2025. december 7. 17:01
