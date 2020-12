Polgár Judit: Budapest kiváló házigazda lesz

Minden idők legjobb női játékosa az M1-nek elmondta, miután tiszteletbeli alelnök a Nemzetközi Sakkszövetségben (FIDE), közelről figyelte az eseményeket, a magyar pályázatot, s annak győzelmét. Szerinte a pályázat pozitív elbírálásában nyilvánvalóan szerepet játszott az, hogy Magyarországnak nagy sakkmúltja van, az elmúlt több mint száz évben kimagasló személyiségei voltak, s ez meghatározó a nemzetközi sakk világában.

"Tudják, hogy nagy hagyományokkal rendelkezünk a sakk terén és általában is sok sporteseményt rendezünk." - tette hozzá.

"A magyarokkal mindig is számoltak, a csapataink mindig úgy indulnak el egy sakkolimpián, hogy érmet szeretnének szerezni. Én a nőkkel kétszer is aranyérmes lettem és a férfi csapat tagjaként is szereztem ezüstérmeket." - fogalmazott.

A házigazda ország nemenként akár három-három csapatot is indíthat a viadalon, s Polgár Judit úgy véli, ez nagy lehetőség.

"Nagy odafigyeléssel, szakmai hozzáértéssel, illetve anyagi támogatással elő lehet idézni azt, hogy a tehetségek hatékonyabban tudjanak fejlődni, ez hatalmas lehetőség a mostani feltörekvő fiataloknak. A sakk olcsó sportágnak tűnik, de az edzőket meg kell fizetni, a számítástechnikát mögé kell rakni, a versenyekre el kell jutni, így a tehetségek kibontakoztatásához kell egy stabil háttér. Remélem, hogy az arra érdemesek ezt meg is fogják kapni" - mondta.

A klasszis sakkozó szerint Magyarország, Budapest kiváló házigazda lesz. Elárulta azt is:

a FIDE ülésein többször elhangzott, hogy ilyen meggyőző pályázati anyagot még nem láttak.

"Az egy nagyon erős lépés volt, gratulálok mindenkinek, aki előkészítette" - mondta Polgár Judit.

Végezetül hozzátetette: szerinte a sakkolimpiai rendezés abban is nagy lökést ad majd, hogy egyre több gyerek ismerkedik meg itthon a játékkal és több családban is fókuszba kerül a sakk.

Magyarország vasárnap nyerte el - története során először - a 2024-es sakkolimpia rendezési jogát.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás