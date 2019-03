Világsztár érkezik Budapestre

A magyar sportági szövetség honlapjának szerdai híre emlékeztet arra, hogy Anastacia eddig több mint 30 millió lemezt adott el világszerte, legismertebb slágerei pedig az "I'm Outta Love", a "Paid My Dues", a "One Day In Your Life" és a "Sick and Tired".

A négyes döntőre május 11-12-én kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában, az énekesnő az elődöntők előtt szórakoztatja majd show-jával a közönséget.

A BL küzdelmei jelenleg a negyeddöntős szakasznál járnak.

A párosítás:

Odense HC (dán)-Győri Audi ETO KC,

CSM Bucuresti (román)-Metz Handball (francia),

Buducnost (montenegrói)-Vipers Kristiansand (norvég),

FTC-Rail Cargo Hungaria-Rosztov-Don (orosz).

Az első mérkőzéseket április 4-7-én, a visszavágókat április 12-14-én rendezik.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs