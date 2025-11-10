Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb költségvetési hiányáról számolt be októberben a Nemzetgazdasági Minisztérium - a nap hírei

Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb hiányát produkálta októberben a költségvetés - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adataiból. A tárca szerint október végéig csaknem 3.700 milliárd forintos mínuszt halmozott fel az államháztartás központi alrendszere, ami az emelt éves hiánycél háromnegyedének felel meg. A kormány azonban a költségvetési hiányterv emelése miatt az utolsó két hónapban még 1.100 milliárd forinttal túlköltekezhet.

Alkotmánybírósághoz fordul több bank amiatt a szabályozás miatt, amely pénzkiadó automaták telepítésére kötelezi őket minden településen. Az OTP közleménye szerint az ATM törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM telepítési kötelezettség és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, továbbá diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba. A nemzetgazdasági miniszter viszont megerősítette, hogy a kormány elvárja: hogy mindenhol legyen ATM, és azt is, hogy abból 300 ezer forintot ki tudjon venni a lakosság ingyenesen.

Egy hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekre. A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: éves összehasonlításban a vállalati hiteligénylések száma több mint kétszeresére nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva. A tárca hangsúlyozza azt is, hogy a likviditási hitelek iránti kereslet nem csökkentette érdemben a beruházási hitelek iránti igény sem.

Új, 100 milliárdos keretű hitelprogram érkezik a lakásépítésekre november közepén - írja a Portfolio. A Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta: a program célja, hogy az Otthon Start által erősített lakáspiaci kínálat lépést tudjon tartani a kereslettel. Az 50 lakásosnál kisebb társasházi fejlesztések finanszírozására induló Társasház Plusz Hitelprogram akár 1.500 lakás felépítését is elősegítheti.

Befejezheti a Strabag az M30-as egy éve lezárt, Szikszó és Miskolc közti sztrádaszakaszának javítását - írja a 24.hu. Az osztrák cég közleményben tudatta, mindent megtesznek a megcsúszott pályaszerkezet építésének befejezéséért, de az átadással várni kell. A csúszást azzal magyarázták, hogy előre nem látható talajvízmozgás jelentkezett a műszaki átadás után.

Még vizsgálják a Bakonyi Erőműben történt szombati baleset körülményeit. A porleválasztó filter karbantartása és tisztítása közben történt a baleset, a filterből kifolyó forró por égési sérülést okozott. Az erőmű 3 munkavállalója sérült meg, ketten már elhagyhatták a kórházat. A súlyos égési sérüléseket szenvedett dolgozót még a győri Petz Aladár Kórház intenzív osztályán ápolják.

Már nemcsak a fővárosban, hanem veresegyházi iskolákban is tömeges megbetegedéseket észleltek. Veresegyház önkormányzata közösségi-oldalán azt írta, hogy a hatóságok vizsgálják a menzán felszolgált ételt. A megbetegedések erős hányással és hasmenéssel járnak, többen szorulnak orvosi, illetve kórházi ellátásra.

Műholdpálya-használati szerződést írt alá a francia Eutelsat vállalattal a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. A HUSAT műholdprogram megvalósításának alapját jelentő szerződés keretében az Eutelsat a felbocsátástól számított 15 évre biztosítja a HUGEO telekommunikációs műhold működtetéshez szükséges kizárólagos licencet a szerződésben szereplő geostacionárius pályapozícióra és a hozzá tartozó frekvenciákra.

Az Egyesült Államokban légiirányítók hiánya miatt már több mint másfél ezer légi járatot töröltek helyi idő szerint a hétfő reggeli órákban. Mintegy 1.100 repülő pedig késve közlekedett. A közlekedési fennakadások oka a szövetségi kormány több mint 40 napja tartó működésképtelensége, miután nincs elfogadott költségvetés. A Szövetségi Légiirányítási Hivatalhoz tartozó légiirányítók pedig kénytelenek fizetés nélkül dolgozni.

Egymilliárd dolláros kártérítési pert helyezett kilátásba a BBC ellen az amerikai elnök, amiért a brit közszolgálati csatorna manipulált formában közölte a Capitolium ostroma előtti beszédét. A BBC Panorama című műsora úgy szerkesztette Donald Trump 2021 januári beszédének részleteit, hogy az a benyomás keletkezhetett: az elnök erőszakra buzdította híveit. A botrány miatt lemondott a BBC vezérigazgatója és hírigazgatója, a csatorna pedig hivatalosan is elnézést kért.

Ukrajnában korrupciós ügyeket tártak fel az ország energetikai szektorában. A korrupcióellenes iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség közleménye szerint tizenöt hónapos munka és ezerórányi hangfelvétel után egy bűnszervezet tevékenységét dokumentáltak. A vád szerint a bűnszervezet rendszeresen jogtalan előnyöket szerezett az Enerhoatom szerződéses partnereitől. A különleges ügyészség házkutatásokat tartott a Timur Mindics üzletemberhez köthető ingatlanokban. A Kvartal 95 média stúdió társtulajdonosa Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese.

Húsz nappal 5 éves börtönbüntetésének megkezdése után szabadon engedik Nicolas Sarkozyt. A bíróság úgy ítélte meg, nem áll fenn olyan kockázat, amely indokolná a korábbi elnök további előzetes fogvatartást. A 70 éves Sarkozy továbbra is tagadja a korrupciós vádakat, és fellebbez az ítélet ellen, így a büntetés jogerős végrehajtása még nem dőlt el.