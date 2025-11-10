ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő
Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb költségvetési hiányáról számolt be októberben a Nemzetgazdasági Minisztérium - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Több bank szerint a pénzkiadó automaták telepítéséről szóló jogszabályok több rendelkezése Alaptörvénybe ütközik. Egymilliárd dolláros kártérítési pert helyezett kilátásba a BBC ellen.az amerikai elnök.

Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb hiányát produkálta októberben a költségvetés - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adataiból. A tárca szerint október végéig csaknem 3.700 milliárd forintos mínuszt halmozott fel az államháztartás központi alrendszere, ami az emelt éves hiánycél háromnegyedének felel meg. A kormány azonban a költségvetési hiányterv emelése miatt az utolsó két hónapban még 1.100 milliárd forinttal túlköltekezhet.

Alkotmánybírósághoz fordul több bank amiatt a szabályozás miatt, amely pénzkiadó automaták telepítésére kötelezi őket minden településen. Az OTP közleménye szerint az ATM törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM telepítési kötelezettség és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, továbbá diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba. A nemzetgazdasági miniszter viszont megerősítette, hogy a kormány elvárja: hogy mindenhol legyen ATM, és azt is, hogy abból 300 ezer forintot ki tudjon venni a lakosság ingyenesen.

Egy hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekre. A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: éves összehasonlításban a vállalati hiteligénylések száma több mint kétszeresére nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva. A tárca hangsúlyozza azt is, hogy a likviditási hitelek iránti kereslet nem csökkentette érdemben a beruházási hitelek iránti igény sem.

Új, 100 milliárdos keretű hitelprogram érkezik a lakásépítésekre november közepén - írja a Portfolio. A Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta: a program célja, hogy az Otthon Start által erősített lakáspiaci kínálat lépést tudjon tartani a kereslettel. Az 50 lakásosnál kisebb társasházi fejlesztések finanszírozására induló Társasház Plusz Hitelprogram akár 1.500 lakás felépítését is elősegítheti.

Befejezheti a Strabag az M30-as egy éve lezárt, Szikszó és Miskolc közti sztrádaszakaszának javítását - írja a 24.hu. Az osztrák cég közleményben tudatta, mindent megtesznek a megcsúszott pályaszerkezet építésének befejezéséért, de az átadással várni kell. A csúszást azzal magyarázták, hogy előre nem látható talajvízmozgás jelentkezett a műszaki átadás után.

Még vizsgálják a Bakonyi Erőműben történt szombati baleset körülményeit. A porleválasztó filter karbantartása és tisztítása közben történt a baleset, a filterből kifolyó forró por égési sérülést okozott. Az erőmű 3 munkavállalója sérült meg, ketten már elhagyhatták a kórházat. A súlyos égési sérüléseket szenvedett dolgozót még a győri Petz Aladár Kórház intenzív osztályán ápolják.

Már nemcsak a fővárosban, hanem veresegyházi iskolákban is tömeges megbetegedéseket észleltek. Veresegyház önkormányzata közösségi-oldalán azt írta, hogy a hatóságok vizsgálják a menzán felszolgált ételt. A megbetegedések erős hányással és hasmenéssel járnak, többen szorulnak orvosi, illetve kórházi ellátásra.

Műholdpálya-használati szerződést írt alá a francia Eutelsat vállalattal a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. A HUSAT műholdprogram megvalósításának alapját jelentő szerződés keretében az Eutelsat a felbocsátástól számított 15 évre biztosítja a HUGEO telekommunikációs műhold működtetéshez szükséges kizárólagos licencet a szerződésben szereplő geostacionárius pályapozícióra és a hozzá tartozó frekvenciákra.

Az Egyesült Államokban légiirányítók hiánya miatt már több mint másfél ezer légi járatot töröltek helyi idő szerint a hétfő reggeli órákban. Mintegy 1.100 repülő pedig késve közlekedett. A közlekedési fennakadások oka a szövetségi kormány több mint 40 napja tartó működésképtelensége, miután nincs elfogadott költségvetés. A Szövetségi Légiirányítási Hivatalhoz tartozó légiirányítók pedig kénytelenek fizetés nélkül dolgozni.

Egymilliárd dolláros kártérítési pert helyezett kilátásba a BBC ellen az amerikai elnök, amiért a brit közszolgálati csatorna manipulált formában közölte a Capitolium ostroma előtti beszédét. A BBC Panorama című műsora úgy szerkesztette Donald Trump 2021 januári beszédének részleteit, hogy az a benyomás keletkezhetett: az elnök erőszakra buzdította híveit. A botrány miatt lemondott a BBC vezérigazgatója és hírigazgatója, a csatorna pedig hivatalosan is elnézést kért.

Ukrajnában korrupciós ügyeket tártak fel az ország energetikai szektorában. A korrupcióellenes iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség közleménye szerint tizenöt hónapos munka és ezerórányi hangfelvétel után egy bűnszervezet tevékenységét dokumentáltak. A vád szerint a bűnszervezet rendszeresen jogtalan előnyöket szerezett az Enerhoatom szerződéses partnereitől. A különleges ügyészség házkutatásokat tartott a Timur Mindics üzletemberhez köthető ingatlanokban. A Kvartal 95 média stúdió társtulajdonosa Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese.

Húsz nappal 5 éves börtönbüntetésének megkezdése után szabadon engedik Nicolas Sarkozyt. A bíróság úgy ítélte meg, nem áll fenn olyan kockázat, amely indokolná a korábbi elnök további előzetes fogvatartást. A 70 éves Sarkozy továbbra is tagadja a korrupciós vádakat, és fellebbez az ítélet ellen, így a büntetés jogerős végrehajtása még nem dőlt el.

Egy pénzügyi védőpajzs jött létre Magyarország körül az Egyesült Államok és Magyarország közötti megállapodásnak köszönhetően, ami spekuláció idején tudna mozgásteret nyújtani a jegybanknak és a magyar pénzügyi rendszernek – erről beszélt az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, aki tagja volt a washingtoni magyar delegációnak.
 

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Az orosz fegyveres erők lassan de biztosan haladnak előre a donbaszi ukrán erődváros, Pokrovszk elfoglalásával. Az Egyesült Királyság szerint Moszkva legutóbb Belgium fölött reptetett kémdrónokat, de általános jelenséggé vált a NATO tagállamok katonai infrastruktúrája fölötti drónozás. Több napnyi csend után újra előkerült Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki bejelentette: találkozna amerikai kollégájával, Marco Rubioval. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hány település van Magyarországon? Itt a lista: körzetszámok, irányítószámok, lakosok száma

Hány település van Magyarországon? Itt a lista: körzetszámok, irányítószámok, lakosok száma

Hány település van Magyarországon, melyik vármegyében hányan laknak? Melyek az irányítószámok Magyarországon, melyik megye milyen körzetszámmal rendelkezik?

At least eight killed after car explodes near Delhi's Red Fort

At least eight killed after car explodes near Delhi's Red Fort

Twenty more were injured in the blast, the cause of which is still unknown, authorities say.

