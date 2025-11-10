ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő
Az OTP Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az elsõ lakásukat megszerzõ fiatalok számára a piacinál jóval kedvezõbb feltételekkel váljon elérhetõvé a saját otthon megszerzése.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Az Alkotmánybírósághoz fordul az OTP

Infostart / MTI

Több hitelintézettel közösen az OTP Bank Nyrt. alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, amelyben kéri az ATM törvény egyes rendelkezései Alaptörvénybe ütközésének megállapítását - közölte a pénzintézet a tőzsde honlapján.

A pénzintézetek az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló 2025. évi XVIII. törvény (ATM törvény), és az egyéb vonatkozó jogszabályok (16/2025. (V. 29.) NGM rendelet, 19/2025.(VI. 26.) MNB rendelet, 20/2025 (VI. 26.) MNB rendelet által módosított 1/2023.(I. 17.) MNB rendelet) egyes rendelkezéseit vélik Alaptörvénybe ütközőnek.

Álláspontjuk szerint az ATM törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM telepítésre kötelezés és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a kérelmező hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, továbbá diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba.

