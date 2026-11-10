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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Velkey György László az InfoRádióban: olyan szakembereket keresünk, akik kiváló kulturális kapcsolatokkal rendelkeznek Magyarországon

Infostart / InfoRádió

Cáfolta az InfoRádióban a külügyminiszter-helyettes, hogy kevesen jelentkeztek volna a kulturális intézetek vezetői pályázatára. Velkey György László azt is hangsúlyozta, hogy már csak néhány napig lehet beadni a jelentkezéseket.

Velkey György László elmondta: összesen 27 kulturális intézetet működtet a magyar állam szerte a világon. Ezek közül jelenleg 4 intézetbe keresnek vezetőt, 4 pályázat él, ez a New York-i, a prágai, a jeruzsálemi és a brüsszeli magyar intézetek vezetésére vonatkozik.

„Ide keresünk kulturális intézet igazgatókat. Jövő év elején majd újra további pályázatok lesznek meghirdetve. Ahogy lejár a meglévő vezetőknek a mandátuma, úgy hirdetjük meg egy transzparens nyílt pályázaton egy érdemalapú pályázati folyamaton keresztül ezeket az álláshelyeket, ugyanis a magyar állam, a magyar adófizetők érdeke az, hogy a lehető legszélesebb körből pályázzanak a legjobb szakemberek, és közülük válasszuk ki egy transzparens folyamat során a majdani intézetvezetőket” – fogalmazott.

Hozzátette: elsősorban olyan szakembereket várnak, akik jól ismerik a magyar kultúrát, ismerik a fogadó országnak a kultúráját is, és képesek arra, hogy a magyar érdeket, a magyar kultúrát a lehető leghatékonyabban, legeredményesebben tudják bemutatni.

„Olyan szakembereket keresünk, akik kiváló kulturális kapcsolatokkal rendelkeznek Magyarországon, jól ismerik a kortárs művészeteket több ágban is, és ezeket a kapcsolataikat tudják kamatoztatni annak érdekében, hogy a lehető legszínvonalasabb programokat tudjuk megvalósítani ezekben a külföldi kulturális intézetekben”

– hangsúlyozta.

Kiemelte: már csak néhány nap áll rendelkezésre a pályázatok beadására, ugyanis ez már egy meghosszabbított pályázati határidő, néhány nap múlva zárul le a pályáztatás.

Velkey György László arról is beszélt, hogy mindez egy több éves külföldi lehetőség, ahol valaki megmutathatja a tudását egy olyan kulturális környezetben, ami sokunknak rendkívül kedves. Valóban olyan célokért dolgozhat, ami Magyarország érdekeit szolgálja, a magyar kultúrát mutathatja be külföldön.

„Kiváló kapcsolatteremtési lehetőség, akár egy akadémiai, vagy művészeti háttérrel, államigazgatásban szerzett tapasztalattal. Nagyon jó előrelépés a lehetőség ahhoz, hogy valaki külföldön kipróbálja magát és a magyar kultúráért dolgozzon”

– mondta.

A kritikákról szólva, hogy azért hosszabbították meg a jelentkezési határidőt, mert eddig kevesen jelentkeztek azt mondta: ez nem helytálló.

„Ahogy írtam is a közösségi médiában, minden korábbinál több jelentkezés érkezett, csak mi úgy gondoljuk, hogy az a magyar állam érdeke és a magyar adófizetők érdeke, hogy a lehető legszélesebb körben és a lehető legmagasabb szakmai színvonalon érkezzenek be pályázók” – magyarázta.

Hangsúlyozta: úgy gondolták, hogyha még egy hetet adnak a pályáztatásra, akkor az eddigi rekordszámú jelentkezésen túl még további szakemberek is jelentkezhetnek, így várják a legjobbak jelentkezését és egy transzparens pályázati elbírálás során ki fogják választani azt, aki a legeredményesebben tudja a magyar kultúrát képviselni New Yorkban, Prágában, Jeruzsálemben és Brüsszelben.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Kultúra    Velkey György László az InfoRádióban: olyan szakembereket keresünk, akik kiváló kulturális kapcsolatokkal rendelkeznek Magyarországon

kultúra

jelentkezési határidő

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