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Nyitókép: Pixabay

Ha eddig nem felejtette el a Hupikék törpikéket, akkor mostantól még nehezebb lesz

Infostart / MTI

Hupikék törpikék-élménypark nyílt csütörtökön az alsó-ausztriai Traiskirchenben. Egy megszállott gyűjtő áll a projekt mögött. 15 ezres kincstára van.

A mintegy 4000 négyzetméteres fedett élményparkban a képregényekből, illetve rajzfilmekből ismert Aprajafalva kel életre. Megnyitót csütörtökön, a Hupikék törpikék 68. születésnapjára időzítve tartották, szombattól pedig már a nagyközönség előtt is nyitva áll a létesítmény, amely a szervezők szerint Európa első önálló Hupikék törpikék-élményparkja.

A látogatókat arra ösztönzik, hogy aktívan vegyenek részt a programokban. „A hat méter magas Okoskafában felfedezhetik az erdő körforgását, míg a Hupikék törpék strandján igazi csapatmunkára van szükség ahhoz, hogy közösen átvezessék a tutajt a tó túloldalára" – áll az élménypark sajtóközleményében. Az úgynevezett víziműhely interaktív asztalainál pedig játékos formában ismertetik meg a fiatalokat a fizikai alapelvekkel, például az áramlással és a nyomással.

Összesen 15 interaktív attrakció kapott helyet. Ezek között van például Hókuszpókusz rejtélyes háza és egy úgynevezett felhőrobogó.

A csütörtöki sajtóközlemény szerint a projekt mögött Marco Chyba igazgató hosszú évek óta tartó szenvedélye áll, aki maga is egy több mint 15 ezer Hupikék törpikék-emléktárgyból álló gyűjtemény tulajdonosa. „Ami eredetileg pusztán múzeumi kiállításnak volt tervezve, az szó szerint robbanásszerűen nőtt: az 500 négyzetméterből 4 000 négyzetméternyi tiszta Hupikék törpikék-kaland lett" – fűzte hozzá Chyba.

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Kezdőlap    Kultúra    Ha eddig nem felejtette el a Hupikék törpikéket, akkor mostantól még nehezebb lesz

ausztria

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