Még annál is nagyobb bajban van a félkész Diósgyőri vár, mint bármikor is gondolták

Levélben kér segítséget Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől a diósgyőri vár befejezéséhez és megnyitásához a miskolci polgármester. Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) azt szeretné, ha az országvezetés biztosítaná az ehhez szükséges állami forrást.

A városvezető a Facebook-oldalán jelentette be, hogy levelet írt a miniszternek. A bejegyzéshez csatolt levél szövege szerint a beruházás befejezéséhez az önkormányzatnak 3,58 milliárd forint többletforrásra van szüksége, amelyből 1,194 milliárd forint a közműhálózat és az energiaközpont kiépítését, 1,286 milliárd forint eszközbeszerzést, 800 millió forint környezetrendezést, 300 millió forint pedig az egyéb „elengedhetetlen munkálatokat és kapcsolódó költségeket" fedezné.

A Facebook-posztban megjegyezte, hogy míg az önkormányzat a személyes egyeztetések mellett az előző kormánytól ötször, a jelenlegi országvezetéstől pedig már háromszor kért támogatást levélben, a forrás még mindig nem érkezett meg. Tóth-Szántai József arról is írt, hogy a várat érintő építkezés alatt előre nem látható műszaki problémák merültek fel, ezért a tornyok statikai megerősítése vált szükségessé.

Hozzátette: a vár kivitelezési szerződését még az előző városvezetés kötötte meg, amely 2023 novemberében úgy döntött, hogy a munkálatok folytatása érdekében más projektelemektől csoportosítja át a forrást. A polgármester úgy fogalmazott, ez jó és felelős döntés volt, mert így nem kellett leállítani a kivitelezést.

Azt írta, az átcsoportosítást a minisztérium tudomásul vette, de az elvont fedezet pótlása 2023 óta mindmáig nem történt meg, és a polgármester szerint jelentős részben most olyan pénz pótlását kérik, amelyet Miskolc egyszer már megkapott. Megjegyezte: tiszteletben tartja a vár átépítését érő kritikákat, ugyanakkor úgy vélekedik, egyetértés lehet abban, hogy a beruházás befejezetlenül hagyása, illetve az elkészült vár megnyitásának elmaradása nem elfogadható annak fényében, hogy a fejlesztésre komoly mennyiségű pénzt és munkát fordítottak.

Ismertette: az építkezés jelenleg csaknem 90 százalékos készültségnél tart, de a befejezéshez és a nyitáshoz még hiányzik az energiaközpont, a látogatói élményekhez és a működéshez szükséges eszközök, valamint a vár környezetének rendezése. Ezek nélkül a létesítmény nem nyitható meg - emelte ki.

A polgármester a bejegyzés végén azt írta, hogy ő és Vitézy Dávid is egy évekkel ezelőtt elindított, "sok nehézséggel terhelt beruházást" örököltek meg. Szerinte bár az előzményeken nem változtathatnak, a történet végét még közösen alakíthatják.