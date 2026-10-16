Adventi vásárok versenye: káprázatos hír Budapestről

40 ország karácsonyi vására jutott a döntőbe, de a legszebbnek járó díjat idén az Advent Bazilika kapta, erről kapott hírt a 24.hu a HG Médiától.

A díjat már át is adták Monacóban az Európa legjobb úti céljait rangsoroló EBD (Europe Best Destinations) Best Christmas Market versenyt követően.

A díjban szerepet játszott, hogy a Szent István-bazilika előtt remekül ötvözik a kultúrát és a gasztronómiát: jelen van a kézművesség, az egyedi világítás, ráadásul mindez egy építészeti innováció lábánál.

Az idei, 2026-os Advent Bazilika november 13-tól várja az érdeklődőket.