Presser Gábor 8 este 8 koncertet ad egymás után

„Hat évtizedes munkám során sokaknak írhattam, sok dalt, sokfélét. Egy szerző-előadó pályájának ezen a szakaszán egy kétórás koncerten már nem tudja eljátszani azokat a dalokat, amelyeket mindenképpen szeretne megmutatni, innen a sorozat ötlete. Két éve a megvalósítás közelében voltam, de nem tudtam összehozni, most úgy néz ki, sikerül. Háromféle műsorral, hetven-hetvenöt dallal nyolc koncertet adok tíz nap alatt, ami számomra minden értelemben izgalmas vállalkozás” – mondta Presser Gábor.

Mint kifejtette, az első három est (január 8-9-10.) címe Hódolat a női hangnak. Ez a műsor a (nem csak) női hangok által inspirált dalaiból válogat, csaknem hat évtized munkáiból merítve, „a színpadon általam szeretett és csodált énekesnőkkel”. Biztosan ott lesz közöttük Falusi Mariann, Oláh Ibolya, Rúzsa Magdi és Sena.

Nagy egyéniségek, különleges énekesnők ők. Miközben szakmai életükben így-úgy, akarva-akaratlanul fontos a rivalizálás, erre a három estre velem egy zenei társulást, egy társulatot alapítanak – fogalmazott a zenész.

Január 12-én és 13-án „egyzongorás” estet ad Presser Gábor a BKK-ban Dalok a szívről címmel.

A színpadon egy zeneszoba fog állni. Az est a zongorám körül játszódik, kicsit olyan, mint egy élő adás a szobámból. Néha vendégeim érkeznek, énekesek, muzsikosok, úgy, mint a való életben, aztán újra és újra egyedül hagynak, úgy játszom tovább. Ez egy amolyan szerzői-előadói koncert. Nem teljesen egyszemélyes, mint ahogy nem teljesen egyzongorás sem, de minden a zongorám körül történik – vetítette előre Presser Gábor.

A koncertsorozat harmadik, záró része január 15-16-17-én a "Bandásdi" lesz, amelyben a dalszerző-előadó a hozzá közel álló zenészekkel örömzenélésre készül, miközben fel-felidézik egykori bandatag múltját is, bár ez inkább az egykori dalokra vonatkozik. Somló Tamás tíz évvel ezelőtti halála után a még élő tagok kimondták: a Locomotiv GT nincs többé.

„A nyolc esttel egyetlen szempontom van: szeretnék jó koncerteket csinálni. A tavalyi koncerten, amely az MVM Dome-ban volt, azt mondtam, a társulatunkban nincsenek foglalt szerepek, kivéve a zongorakísérő. Az az enyém.

Ebben a szerepben rengeteg zenei élvezetet találok. A zongorakísérőnek, kissé eltúlozva, úgy kell hallgatnia a szólistát, ahogy az orvos hallgatja sztetoszkópjával a páciens szívét, és meg kell próbálnia követni a dobbanásokat, rezdüléseket, eközben támaszt kell nyújtania, és segíteni, hogy a szólista minél jobb teljesítményt nyújthasson. Szerencsés vagyok, mert jelentős, nagy formátumú előadókkal leszek körülvéve. Nem engedem el azokat, akikkel régóta együtt dolgozom, de lesznek új bemutatkozók” – mondta Presser Gábor.

Hozzáfűzte, hogy mindig érdekelte az új generációk zenéje, arcai, ennek jegyében dolgozott együtt az év elején Mehringer Marcival, aki lemezre vette Dusánnal közösen írt egyik színházi munkáját, a Szabadságdalt, amelyet azóta Mehringerrel élőben közösen előadtak a Budapest Parkban.

A művész a tervek szerint novemberben hosszú idő után új stúdióanyaggal jelentkezik, a Munkakönyv az elmúlt tizenöt évben készült dalok összefoglalása.

Ebben közel hetven cím szerepel, három fejezetben. Nagy alakú, szép kiállítású, testes és hallgatható könyv formájában jelenik meg, és minden dalhoz külön QR-kód tartozik majd. Négy CD is lesz benne, leginkább azért, hogy ezekből a nagy munkáimból valamilyen összefüggő lenyomat is fennmaradjon. A Munkakönyv negyedik, utolsó fejezetében most először jelenik meg valamennyi dalszövegem. A könyvet Vető Gábor tervezi, minden oldal képi anyagot is tartalmaz – mondta Presser Gábor.

A Munkakönyv első része, a Versdalok 2024 végén digitális formában már megjelent; ezen 35 kortárs magyar vers megzenésített verziója hallható. A szövegek részben ma alkotó (Erdős Virág, Varró Dániel, Parti Nagy Lajos), részben az elmúlt években elhunyt (Fodor Ákos, Kántor Péter, Tandori Dezső, Esterházy Péter), részben más alkotóktól (Horváth Imre, Kepes Sára, Petri György és Kányádi Sándor) származnak. A Versdalokon számos közreműködő énekes és zenész szerepel, Parti Nagy Lajos b-moll szonettjében például két operaénekesnő, Károlyi Kati és Murányi Márta, valamint a rocker Szebényi Dani is énekel.

A kiadvány második részében, több mint negyven évvel az Electromantic című lemezem megjelenése után újból instrumentális anyaggal állok elő Zenék képzelt filmekhez címmel. A több mint egyórás anyagon sokféle elképzelt filmjelenet, képek, akusztikus és elektronikus hangok, hangzások adta fantáziálás szerepel – mondta a zenész.

A Munkakönyv harmadik fejezete a Hol rokk, hol nem rokk lesz. „Ezek mind új dalok, az utóbbi évek termése. Készült olyan dal is, amelyben felhasználom egy nyolcvanas években készült, kazettán fennmaradt demófelvételemet. Sok vendégénekes, muzsikus szerepel rajta, egyetlen dalt egy telefonnal még újra felveszek”.

Presser Gábor az MTI-nek hangsúlyozta: a Munkakönyv éveken át tartó nagy munka volt, de örül, hogy „így, a pályám vége felé” egy ekkora kiadvány megjelenhet.

A magyar könnyűzene történetének egyik legsikeresebb szerzője és előadója saját honlapjának adatai szerint mintegy hatszáz dalt írt, emellett számos jelentős zenés színpadi mű fűződik a nevéhez. Pályája a hatvanas évek második felében az Omegában indult, 1971-ben megalapította a Locomotiv GT-t. Szólóelőadóként a nyolcvanas évek eleje óta dolgozik.