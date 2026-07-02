Kivételes magyar-amerikai zenei produkcióra várják a közönséget

Éppen a közös műsorát próbálta ottjártunkkor a Magyar Rendőrség Zenekarából és a Five Star Brass Band, az Amerikai Egyesült Államok Európában állomásozó légierejének rézfúvós kvintettjéből összeállt alkalmi zenekari formáció a Készenléti Rendőrség központi objektumában.

Csütörtökön a Várkert Bazárban Függetlenség napi fogadást rendeznek, ahol megemlékeznek Kováts Mihályról, az amerikai forradalom magyar hőséről, megünneplik az amerikai innováció és ipar 250 évét, majd

a Lánchidat piros-fehér-kék színekben világítják ki, amely a hétvégén végig így marad.

Az ünnepi műsorban jazz-kvintett és dupla rézfúvós kvintett is szerepel – mondta az InfoRádióban Szalóky Béla rendőr alezredes, az 1923 óta működő Magyar Rendőrség Zenekarának vezetője.

„Ők is egy klasszikus rézfúvós kvintett, két trombita, egy kürt, egy harsona és egy tuba, és mi ugyanígy, vagyis most van négy trombita, négy harsona, kettő kürt és két tuba, úgyhogy ez egy dupla rézfúvós kvintett, teljesen alkalmi. Ezekben a percekben, amikor az interjút készítjük, a tíz zenész már próbál. Mi is elküldtük a kottáinkat, ők elküldték az övéket, és összepróbáljuk. A helyszínen is – ami most kivételesen a Várkert Bazár lesz – mindent el fogunk próbálni, akkor fogják tudni az amerikai tengerészgyalogosok pontosan megtalálni a helyüket, hol állnak a zászlók, honnan jönnek be... az összes mozgáskoreográfiát és a zenei részt is ott elpróbáljuk, utána egy-két órát pihenünk a helyszínen, és aztán hat órakor kezdődik a rendezvény” – ismertette. A magyar és az amerikai zenészek nagyon jól megértik egymást – tette hozzá Szalóky Béla.

Fotó: Rozgonyi Ádám

„Alapvető feladatuk a zenei diplomácia” – erről már Matthew Kirkpatrick törzszászlós, trombitaművész, az amerikai rézfúvós kvintett altiszti vezetője beszélt az InfoRádióban. A kamarazenei formáció 1943 óta szolgálja az Amerikai Egyesült Államokat Európában és Afrikában.

A zenekar operatív igazgatója azt mondta: beutazzák egész Európát és Afrikát, közben az Egyesült Államok jó hírét viszik és arra törekednek, hogy barátságokat építsenek, valamint erősítsék a szövetséget az európai és afrikai partnerországokkal.

„Magyarországon most a Freedom 250 elnevezésű rendezvénysorozatot ünnepeljük a budapesti amerikai nagykövetséggel együttműködésben. Sokfelé utazunk, igyekszünk minél több emberrel találkozni, jobban megismerni Magyarországot, és néhány dolgot megmutatni Amerikából is” – fogalmazott a zenész, aki arról is beszélt az InfoRádióban hogy meghatározó élmény volt számára, amikor korábban Bartók Concerto for Orchestra című művét játszhatta, amelyet a zenerszerző 1943-ban Amerikában írt.

„Nagyon fiatal trombitásként játszhattam, és azóta is végigkíséri az életemet. Nemcsak maga a zene maradt meg bennem, hanem az is, ahogyan megtanultam azt megfelelő stílusban előadni – ez határozottan megváltoztatta az életemet” – mondta Matthew Kirkpatrick, hozzátéve: trombitásként és kürtösként is szolgál, feladatai közé tartozik a temetéseken való közreműködés is. „Ez a legnehezebb és legszomorúbb feladataink egyike” – mondta a trombitaművész.

A Five Star Brass Band pénteken délután 5 órakor a debreceni American Corner regionális információs és programközpontban ad koncertet, majd szombaton 2 órakor Veszprémben lép fel, este 8 órától pedig a budapesti Szabad rakparton zenél a „250 éves szabadság a Rakparton” című egész napos rendezvényen.

Az interjúkat Rozgonyi Ádám készítette.