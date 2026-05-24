Különleges interjút mutattak be Scherer Péterrel

Friderikusz Sándor műsorában – amelyben vendégként Szulák Andrea, Frei Tamás, Vad Kati, valamint egy utcai életmentést végrehajtó orvos, Dr. Dubóczki Zsolt is szerepelt – a színművész nyitottan beszélt pályafutásáról, családi hátteréről és szakmai kihívásairól.

Az interjúban kiemelte, hogy a három gyermeke mellett élete legnagyobb sikereként azt könyveli el, hogy a kezdeti sorozatos elutasítások ellenére végül sikerült színésszé válnia. Szakmai áttöréseként a harminc évvel ezelőtti, Mucsi Zoltánnal és Szabó Győzővel közös Szentivánéji álom című előadást nevezte meg, amely után a szakma is elismerte a munkásságukat - olvasható a borsonline.hu összefoglalójában.

Scherer Péter a műsorban felidézte mérnöki gyökereit is: a Budapesti Műszaki Egyetemet végzett színész elmondása szerint édesapjától örökölte a racionalitást és a praktikus gondolkodásmódot.

A beszélgetés során kitért rendkívüli szakmai aktivitására is, jelezve, hogy havonta 12–15 előadásban áll színpadon, a hagyományos darabok mellett pedig borkóstolóval egybekötött irodalmi esteket is vezet.

Az adásban bemutatták a színész utolsó munkái közé tartozó, az RTL+ felületén futó Jobb később, mint soha című reality-komédia ázsiai forgatási pillanatait is, amelyben Csuja Imre, Badár Sándor, Epres Attila és Frohner Fecó oldalán szerepelt.