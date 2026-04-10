ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nemes Jeles László rendezõ Árva címû új mozifilmjének sajtótájékoztatóján a Corvin Moziban 2025. október 8-án. A rendezõ családtörténetét feldolgozó, 1957-ben játszódó filmet október 23-tól vetítik a magyar mozik.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Cannes: Nemes László első francia nyelvű filmje a hivatalos versenyprogramban

Infostart / MTI

Nemes László első francia nyelvű játékfilmje, a Moulin meghívást nyert a május 12. és 24. között megrendezendő 79. cannes-i filmfesztivál hivatalos versenyprogramjába – jelentette be csütörtökön Thierry Frémaux, a világ legjelentősebb filmes szemléjének művészeti igazgatója párizsi sajtótájékoztatóján.

Az Oscar-, Golden Globe, BAFTA-díjas Saul fiát jegyző magyar rendezőnek a Moulin a negyedik nagyjátékfilmje és együttműködése Erdély Mátyás operatőrrel.

Az Olivier Demangel által írt forgatókönyv alapján készült történelmi dráma a második világháború alatti francia ellenállás jelképének, egyik vezetőjének és vértanújának, Jean Moulinnek utolsó napjait követi nyomon. A címszerepet a népszerű francia színész, Gilles Lellouche alakítja a német Lars Eidinger oldalán (Klaus Barbie szerepében).

A film forgatása 2025 szeptemberében kezdődött Franciaországban, majd a Pioneer produkciójában az év végén Budapesten folytatódott. Az utómunka az NFI Filmlaborban készült. A 35 mm-es filmre forgatott alkotás negatív film hívása, fényelése, valamint a pozitív kópiák az NFI Filmlabor csapata által kifejlesztett innovatív bleach bypass eljárással készültek. Kovács László senior colorist és csapata több mint fél éve dolgozik a filmen.

A Sovák Viktória vezette NFI Filmlabor az elmúlt években több világraszóló filmsikerhez járult hozzá különleges eljárások alkalmazásával, köztük volt a Szegény párák, A brutalista, a Maria és a Csendes barát című filmek - emlékeztett közleményében a Nemzeti Filmintézet.

A Moulin francia producere Alain Goldman a Pitchipoi Productions és a Montmartre Films megbízásából, a TF1 Films Productionnal koprodukcióban. A film tervezett franciaországi mozipremierje 2026. október 28.

Az egykori prefektust, Jean Moulint baloldali eszméi miatt a náci Németországgal kollaboráló franciaországi vichyi kormány elbocsátotta. Moulin ezután csatlakozott az ellenálláshoz, és 1941-ben sikerült Londonba szöknie, ahol az emigráns francia kormányt vezető Charles de Gaulle tábornok a különböző ellenállási mozgalmak egységesítésével bízta meg.

Moulin 1943 márciusában ejtőernyővel ugrott le a megszállt Franciaországba, ahol megalakította az Ellenállás Nemzeti Tanácsát, de nem sokkal később elárulták, s a Gestapo rajtaütéssel letartóztatta

a szervezet Lyonban tanácskozó nyolc vezetőjét. Moulint maga Klaus Barbie, a lyoni hóhér néven elhíresült helyi Gestapo-főnök vallatta és kínozta, de ő nem árult el semmit és senkit. Ezután Németországba akarták vinni további vallatásra, de Moulin a vonaton, Metz közelében meghalt. Barbie azt állította, hogy öngyilkos lett, de valószínűbb, hogy az elszenvedett bántalmazásokba halt bele.

Moulin elszántsága és hallgatása új erőt adott a francia ellenállásnak. A mártír a hazafiság és az önfeláldozás jelképe lett, földi maradványai a francia történelem nagyjainak végső nyughelyén, a Panthéonban nyugszanak, nevét számtalan utca, iskola, Párizsban villamosmegálló viseli, életét múzeum mutatja be.

Az idei Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra 2541 nagyjátékfilmet neveztek be a világ 141 országából. Ez jelentős növekedést jelent a korábbi évekhez képest, és ezerrel több, mint tíz évvel ezelőtt.

A hivatalos programban mintegy nyolcvan alkotást mutatnak be, amelyek közül 21 versenyezhet az Arany Pálmáért: Nemes László rendezése mellett Aszgar Farhadi Oscar-díjas iráni filmrendező Histoires paralleles (Párhuzamos történetek) című francia nyelvű filmje Isabelle Huppert-rel és Vincent Cassellel a főszerepben, a spanyol Pedro Almodóvar műve (Amarga Navidad) pedig hetedik alkalommal szerepel a versenyben.

Andrej Zvjagincev orosz rendező a francia Les Films du Losange produkciós iroda gyártásában készítette el a versenybe meghívott Minotaurusz című filmjét az orosz középosztályról, míg a 4 hónap 3 hét 2 nap című filmjével 2007-ben Arany Pálmát nyert román Cristian Mungiu Norvégiában forgatott Fjord című alkotása, és a Bolti tolvajok című filmjéért szintén Arany Pálmát nyert Kore-eda Hirokazu japán rendező Sheep in the box című filmje is a fődíjért versenyezhet.

A 2019-ban bemutatott Hidegháború lengyel rendezőjének, Pawel Pawlikowskinak újabb fekete-fehér alkotása, az 1949 -, amely Thoman Mann első németországi látogatásáról szól a második világháború után - szintén a versenyben mutatkozhat be, az Egy zuhanás anatómiája című francia thriller forgatókönyvéért Oscar-díjat nyert Arthur Harari újabb rendezéséhez hasonlóan, amelynek címe L'Inconnue (Az ismeretlen) Léa Seydoux-val és Niels Schneiderrel a főszerepben.

Az idei versenybe csak egy amerikai rendező, Ira Sachs (The Man I Love) kapott meghívást, s bár a nagy hollywoodi stúdiók szuperprodukciói hiányoznak az idei válogatásból, amerikai filmsztárok idén is felvonulnak majd a vörös szőnyegen, többi között Quentin Dupieux francia rendező Full Phil című filmjének főszereplői, Woody Harrelson és Kristen Stewart, míg John Travolta rendezőként mutatkozik be első nagyjátékfilmjével.

A fesztivál május 12-én Pierre Salvadori francia rendező La Vénus électrique (Elektromos Vénusz) című romantikus vígjátékának versenyen kívüli premierjével veszi kezdetét. A megnyitóünnepség háziasszonya Eye Haidara francia színésznő lesz. A nyitófilm bemutatója előtt a fesztivál tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tünteti ki életművéért a háromszoros Oscar-díjas új-zélandi rendezőt, Peter Jacksont (A Gyűrűk Ura, King Kong). A hivatalos versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöke Park Csanuk dél-koreai filmrendező lesz, aki a május 24-i záróünnepségen nyújtja át a díjakat.

Kezdőlap    Kultúra    Cannes: Nemes László első francia nyelvű filmje a hivatalos versenyprogramban

cannes-i filmfesztivál

filmművészet

nemes lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Giró-Szász András politikai tanácsadó
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem csak az országos támogatottság számít, a szavazatok földrajzi eloszlása is döntő lehet a 2026-os választáson

Vasárnap rendezik az országgyűlési választásokat Magyarországon, ennek apropóján pedig megnéztük, hogy hogyan működik a jelenlegi magyar választási rendszer és mennyiben változott 2022 óta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol

Törökország mára a plasztikai sebészeti turizmus egyik globális központjává vált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Artemis II crew 'happy and healthy' after completing historic mission to the Moon

Nasa hails a "textbook" splashdown in the Pacific Ocean after the four astronauts travelled further from Earth than any humans before.

EZT OLVASTA MÁR?
×
