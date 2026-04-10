Cannes: Nemes László első francia nyelvű filmje a hivatalos versenyprogramban

Az Oscar-, Golden Globe, BAFTA-díjas Saul fiát jegyző magyar rendezőnek a Moulin a negyedik nagyjátékfilmje és együttműködése Erdély Mátyás operatőrrel.

Az Olivier Demangel által írt forgatókönyv alapján készült történelmi dráma a második világháború alatti francia ellenállás jelképének, egyik vezetőjének és vértanújának, Jean Moulinnek utolsó napjait követi nyomon. A címszerepet a népszerű francia színész, Gilles Lellouche alakítja a német Lars Eidinger oldalán (Klaus Barbie szerepében).

A film forgatása 2025 szeptemberében kezdődött Franciaországban, majd a Pioneer produkciójában az év végén Budapesten folytatódott. Az utómunka az NFI Filmlaborban készült. A 35 mm-es filmre forgatott alkotás negatív film hívása, fényelése, valamint a pozitív kópiák az NFI Filmlabor csapata által kifejlesztett innovatív bleach bypass eljárással készültek. Kovács László senior colorist és csapata több mint fél éve dolgozik a filmen.

A Sovák Viktória vezette NFI Filmlabor az elmúlt években több világraszóló filmsikerhez járult hozzá különleges eljárások alkalmazásával, köztük volt a Szegény párák, A brutalista, a Maria és a Csendes barát című filmek - emlékeztett közleményében a Nemzeti Filmintézet.

A Moulin francia producere Alain Goldman a Pitchipoi Productions és a Montmartre Films megbízásából, a TF1 Films Productionnal koprodukcióban. A film tervezett franciaországi mozipremierje 2026. október 28.

Az egykori prefektust, Jean Moulint baloldali eszméi miatt a náci Németországgal kollaboráló franciaországi vichyi kormány elbocsátotta. Moulin ezután csatlakozott az ellenálláshoz, és 1941-ben sikerült Londonba szöknie, ahol az emigráns francia kormányt vezető Charles de Gaulle tábornok a különböző ellenállási mozgalmak egységesítésével bízta meg.

Moulin 1943 márciusában ejtőernyővel ugrott le a megszállt Franciaországba, ahol megalakította az Ellenállás Nemzeti Tanácsát, de nem sokkal később elárulták, s a Gestapo rajtaütéssel letartóztatta

a szervezet Lyonban tanácskozó nyolc vezetőjét. Moulint maga Klaus Barbie, a lyoni hóhér néven elhíresült helyi Gestapo-főnök vallatta és kínozta, de ő nem árult el semmit és senkit. Ezután Németországba akarták vinni további vallatásra, de Moulin a vonaton, Metz közelében meghalt. Barbie azt állította, hogy öngyilkos lett, de valószínűbb, hogy az elszenvedett bántalmazásokba halt bele.

Moulin elszántsága és hallgatása új erőt adott a francia ellenállásnak. A mártír a hazafiság és az önfeláldozás jelképe lett, földi maradványai a francia történelem nagyjainak végső nyughelyén, a Panthéonban nyugszanak, nevét számtalan utca, iskola, Párizsban villamosmegálló viseli, életét múzeum mutatja be.

Az idei Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra 2541 nagyjátékfilmet neveztek be a világ 141 országából. Ez jelentős növekedést jelent a korábbi évekhez képest, és ezerrel több, mint tíz évvel ezelőtt.

A hivatalos programban mintegy nyolcvan alkotást mutatnak be, amelyek közül 21 versenyezhet az Arany Pálmáért: Nemes László rendezése mellett Aszgar Farhadi Oscar-díjas iráni filmrendező Histoires paralleles (Párhuzamos történetek) című francia nyelvű filmje Isabelle Huppert-rel és Vincent Cassellel a főszerepben, a spanyol Pedro Almodóvar műve (Amarga Navidad) pedig hetedik alkalommal szerepel a versenyben.

Andrej Zvjagincev orosz rendező a francia Les Films du Losange produkciós iroda gyártásában készítette el a versenybe meghívott Minotaurusz című filmjét az orosz középosztályról, míg a 4 hónap 3 hét 2 nap című filmjével 2007-ben Arany Pálmát nyert román Cristian Mungiu Norvégiában forgatott Fjord című alkotása, és a Bolti tolvajok című filmjéért szintén Arany Pálmát nyert Kore-eda Hirokazu japán rendező Sheep in the box című filmje is a fődíjért versenyezhet.

A 2019-ban bemutatott Hidegháború lengyel rendezőjének, Pawel Pawlikowskinak újabb fekete-fehér alkotása, az 1949 -, amely Thoman Mann első németországi látogatásáról szól a második világháború után - szintén a versenyben mutatkozhat be, az Egy zuhanás anatómiája című francia thriller forgatókönyvéért Oscar-díjat nyert Arthur Harari újabb rendezéséhez hasonlóan, amelynek címe L'Inconnue (Az ismeretlen) Léa Seydoux-val és Niels Schneiderrel a főszerepben.

Az idei versenybe csak egy amerikai rendező, Ira Sachs (The Man I Love) kapott meghívást, s bár a nagy hollywoodi stúdiók szuperprodukciói hiányoznak az idei válogatásból, amerikai filmsztárok idén is felvonulnak majd a vörös szőnyegen, többi között Quentin Dupieux francia rendező Full Phil című filmjének főszereplői, Woody Harrelson és Kristen Stewart, míg John Travolta rendezőként mutatkozik be első nagyjátékfilmjével.

A fesztivál május 12-én Pierre Salvadori francia rendező La Vénus électrique (Elektromos Vénusz) című romantikus vígjátékának versenyen kívüli premierjével veszi kezdetét. A megnyitóünnepség háziasszonya Eye Haidara francia színésznő lesz. A nyitófilm bemutatója előtt a fesztivál tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tünteti ki életművéért a háromszoros Oscar-díjas új-zélandi rendezőt, Peter Jacksont (A Gyűrűk Ura, King Kong). A hivatalos versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöke Park Csanuk dél-koreai filmrendező lesz, aki a május 24-i záróünnepségen nyújtja át a díjakat.