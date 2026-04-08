Nagy változások jönnek – bejelentés a 99. és 100. Oscar-gáláról

A 99. Oscar-gálát 2027. március 14-én rendezik meg, a 100. díjátadót pedig 2028. március 5-én tartják. Ezek lesznek az utolsó Oscar-ceremóniák, amelyeket még az ABC tévécsatorna közvetít a hollywoodi Dolby Színházból. 2029-től a díjátadó új helyszínről jelentkezik, a Los Angeles-i Peacock Színházból, és a televízióról is átköltözik a YouTube közösségi videomegosztó platformra.

Az idei, 98. Oscar-gálán Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című alkotása vitte el a fődíjat. A ceremóniát 17,86 millióan nézték meg az ABC és a Hulu közvetítésén. A nézettség az előző évhez képest, amikor 19,7 millióan voltak kíváncsiak a díjátadóra, 9 százalékkal esett vissza.

A következő Oscar-mezőnyben máris ígéretes versenyzőként emlegetik az ágazat elemzői a Ryan Gosling főszereplésével forgatott, és nagy kasszasikernek bizonyult Hail Mary-küldetés című sci-fit, Denis Villeneuve Dűne: Harmadik rész című, decembertől láható filmjét Thimotee Chalamettel és Zendayával, valamint Alejandro G. Inárritu októberi bemutatónak szánt Digger című filmjét, amelynek Tom Cruise a sztárja.