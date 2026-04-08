2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Mûanyag borítás védi a gála díszleteként használt Oscar-szobrok egyikét a Los Angeles-i Dolby Színház bejáratánál 2026. március 13-án, két nappal az Oscar-díjak 98. átadási ünnepsége elõtt.
Nyitókép: MTI/AP/Invision/Chris Pizzello

Nagy változások jönnek – bejelentés a 99. és 100. Oscar-gáláról

Infostart / MTI

Az amerikai filmakadémia bejelentette a 99. és a jubileumi, 100. Oscar-díjátadó gála időpontját – számolt be róla szerdán a Variety.com.

A 99. Oscar-gálát 2027. március 14-én rendezik meg, a 100. díjátadót pedig 2028. március 5-én tartják. Ezek lesznek az utolsó Oscar-ceremóniák, amelyeket még az ABC tévécsatorna közvetít a hollywoodi Dolby Színházból. 2029-től a díjátadó új helyszínről jelentkezik, a Los Angeles-i Peacock Színházból, és a televízióról is átköltözik a YouTube közösségi videomegosztó platformra.

Az idei, 98. Oscar-gálán Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című alkotása vitte el a fődíjat. A ceremóniát 17,86 millióan nézték meg az ABC és a Hulu közvetítésén. A nézettség az előző évhez képest, amikor 19,7 millióan voltak kíváncsiak a díjátadóra, 9 százalékkal esett vissza.

A következő Oscar-mezőnyben máris ígéretes versenyzőként emlegetik az ágazat elemzői a Ryan Gosling főszereplésével forgatott, és nagy kasszasikernek bizonyult Hail Mary-küldetés című sci-fit, Denis Villeneuve Dűne: Harmadik rész című, decembertől láható filmjét Thimotee Chalamettel és Zendayával, valamint Alejandro G. Inárritu októberi bemutatónak szánt Digger című filmjét, amelynek Tom Cruise a sztárja.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot" tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Ukrán források szerint lendületet kapott az oroszok tavaszi offenzívája: Putyin katonái Pokrovszk, Kosztyantynivka és Liman térségében támadnak nagy erőkkel. A cél Kijev szerint Kramatorszk és Szlovjanszk elfoglalása, bekerítése. Az éjjel Szumi és Odessza is orosz dróntámadás alá került, a kár súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt: idén nyárra, kora őszre várja a háború lezárását, addig az oroszok próbálnak minél nagyobb területet elfoglalni.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

