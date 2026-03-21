Most derült ki, két szívrohama volt az elhunyt Chuck Norrisnak

A visszatekintő beszámolók szerint az incidens 2017 júliusában történt, miután a harcművész-színész egy Las Vegas-i világbajnokságon vett részt. Hazafelé tartva, egy nevadai szállodában pihent meg családjával, amikor hajnali fél ötkor mellkasi fájdalmakra panaszkodott, majd eszméletlenül összeesett.

Az első szívroham során Norris légzése leállt, a mentősöknek defibrillátorral sikerült újraindítaniuk a szívét.

A kórházba érkezést követően, reggel fél nyolckor érte a második roham, amely után ismételt újraélesztésre volt szükség.

Állapotának stabilizálása után mentőhelikopterrel szállították a renói Renown Regionális Orvosi Központba - olvasható a propeller.hu-n.

A korabeli források szerint

Chuck Norris fizikai állapota és életereje döntő szerepet játszott abban, hogy a kettős szívmegállást követően rekordidő alatt felépült.

Kevesebb mint egy hónappal az eset után már ismét a nyilvánosság előtt szerepelt, ám a család és a színész menedzsmentje akkor a teljes hallgatást választotta a történtekkel kapcsolatban.

Egy közeli informátor úgy fogalmazott: az akkori rohamok egy feleannyi idős férfit is megöltek volna, de Norris szervezete ellenállt a kritikus terhelésnek. A most feltárt részletek még inkább rávilágítanak arra a rendkívüli állóképességre, amely a világsztárt egész pályafutása során jellemezte.