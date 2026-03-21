Infostart.hu
2026. március 21. szombat Benedek
Chuck Norris amerikai színész és felesége, Gena OKelley a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz adománygyűjtő akciójához kapcsolódó sajtótájékoztatón a budapesti Kempinski Hotel Corvinus szállodában 2018. november 26-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Most derült ki, két szívrohama volt az elhunyt Chuck Norrisnak

ELŐZMÉNYEK

Újabb részletek láttak napvilágot a nemrégiben elhunyt Chuck Norris korábbi egészségi állapotáról. Bár a színész halálhíre már korábban bejárta a világsajtót, a most nyilvánosságra került információk szerint a „Walker, a texasi kopó” sztárja évekkel ezelőtt egyetlen éjszaka alatt két súlyos szívrohamot is túlélt, amelyeket akkor titokban tartottak.

A visszatekintő beszámolók szerint az incidens 2017 júliusában történt, miután a harcművész-színész egy Las Vegas-i világbajnokságon vett részt. Hazafelé tartva, egy nevadai szállodában pihent meg családjával, amikor hajnali fél ötkor mellkasi fájdalmakra panaszkodott, majd eszméletlenül összeesett.

Az első szívroham során Norris légzése leállt, a mentősöknek defibrillátorral sikerült újraindítaniuk a szívét.

A kórházba érkezést követően, reggel fél nyolckor érte a második roham, amely után ismételt újraélesztésre volt szükség.

Állapotának stabilizálása után mentőhelikopterrel szállították a renói Renown Regionális Orvosi Központba - olvasható a propeller.hu-n.

A korabeli források szerint

Chuck Norris fizikai állapota és életereje döntő szerepet játszott abban, hogy a kettős szívmegállást követően rekordidő alatt felépült.

Kevesebb mint egy hónappal az eset után már ismét a nyilvánosság előtt szerepelt, ám a család és a színész menedzsmentje akkor a teljes hallgatást választotta a történtekkel kapcsolatban.

Egy közeli informátor úgy fogalmazott: az akkori rohamok egy feleannyi idős férfit is megöltek volna, de Norris szervezete ellenállt a kritikus terhelésnek. A most feltárt részletek még inkább rávilágítanak arra a rendkívüli állóképességre, amely a világsztárt egész pályafutása során jellemezte.

Völgyi Péter a korszakos kosárlabdasikerről: a vb-n kiderül, hogyan érhetünk el még többet

A női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint plusz motivációt jelentett a csapatnak az isztambuli világbajnoki selejtezőben, hogy nem sikerült kijutni a 2024-es párizsi olimpiára. A szakember az InfoRádióban arról is beszélt, hogy mindenképpen a vb-kijutás volt a cél, de előzetesen úgy gondolta, hogy két győzelem is elég lesz a bravúrhoz, ami 28 év után sikerült újból. Végül az olimpiai ezüstérmes japánokat, Argentínát és Törökországot is sikerült legyőzni.
Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
 

Donald Trump gratulálva üzent Orbán Viktornak és egyben igényt is megfogalmazott

Orbán Viktor még a CPAC előtt bejelentést tett

Andrej Babis visszafordult, de nem repülővel, hanem autóval

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Megugrott a meningococcus-fertőzések száma Nagy-Britanniában, a járványvédelem az európai lakosságot érintő kockázatokról is megszólalt

Harmincnégyre nőtt az agyhártyagyulladásos esetek száma Nagy-Britanniában, a fokozott kereslet miatt országszerte hiány van a B csoportú meningococcus-oltásból.

Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

It is understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

