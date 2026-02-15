ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter beszédet mond a három az egyben képzés indulását bejelentõ sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2026. február 9-én. A Szegedi Szakképzési Centrum, a Budapesti Mûszaki Szakképzési Centrum és a Váci Szakképzési Centrum együttmûködést köt a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel arról, hogy az egyetem 60 kreditet elismer, és így a fiatalok az érettségi és a szakmaszerzés után három helyett két év alatt üzemmérnök-informatikus BProf diplomát szerezhetnek.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Már csak órák vannak hátra - figyelmeztet a kulturális miniszter

Infostart / MTI

Vasárnap éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés - hívta fel a figyelmet Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban vasárnap.

A tárcavezető elmondta: éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés, itt az utolsó esély, hogy aki szeretne, jelentkezhessen a megújult, sikeres magyar felsőoktatásba.

Kiemelte, hogy a diploma ma már kézzelfogható előnyt jelent, "átlagosan másfélszeres fizetést és gyors elhelyezkedést ad, akár egy hónapon belül".

Hankó Balázs úgy fogalmazott: "nem szabad hinni a károgóknak, az egyetemeink piacképes tudást adnak".

"Idén a tavalyi 87 ezerhez képest már 92 ezer állami kapacitás-ösztöndíjas hely áll a hallgatók rendelkezésére" - hangsúlyozta. A tárcavezető a képzések, illetve a jövő szakmái között említette az informatikát, a műszaki pályákat, a gazdasági és pedagógusképzést, az orvos- és egészségtudományt.

Kezdőlap    Kultúra    Már csak órák vannak hátra - figyelmeztet a kulturális miniszter

oktatás

felvételi

egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hitel meg sem épült ingatlanokra? – Elemző: izgalmas lesz a március, sok minden kiderül

Hitel meg sem épült ingatlanokra? – Elemző: izgalmas lesz a március, sok minden kiderül
Március elsejével összehangolja a kormány a társasházi építményjogot a kamattámogatott hitelekkel, köztük a csok plusszal és a 3 százalékos Otthon Start-hitellel. A gyakorlatban: egy-egy vevő olyan helyzetben is felveheti a támogatott kölcsönöket, amikor a meghitelezett ingatlan még csak a tervezőasztalon létezik – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője, aki az InfoRádióban beszélt a részletekről.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan történhet az amerikai gazdaságban, amiből egyszer már nagy pofon lett

Olyan történhet az amerikai gazdaságban, amiből egyszer már nagy pofon lett

Az amerikai gazdaságról hónapokig azt hittük, hogy csak idő kérdése a lassulás. Most viszont olyan kombináció kezd összeállni az adatokban, ami ritkán marad következmények nélkül. Három kamatcsökkentés után a növekedés mintha újra életjelet adna, miközben az inflációs háttér még mindig nem “nyugodt”. A kérdés innentől nem az, hogy jön-e recesszió. Hanem az, hogy mi indul be előbb, és mit kényszerít ki a piacból és a Fedből. Van egy forgatókönyv, ami rövid távon kifejezetten kedvezőnek tűnhet, aztán nagyon gyorsan átfordulhat és a következő hetek adatai már elkezdhetik megmutatni, melyik irányba billen a mérleg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből

Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből

Ötven év után teljesen új KRESZ készül Magyarországon, és a tervezet alapján nem finomhangolásról, hanem átfogó újraszabályozásról beszélhetünk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Majid Takht-Ravanchi, Iran's deputy foreign minister, tells the BBC's Lyse Doucet that the ball was "in America's court to prove that they want to do a deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 12:01
Szulák Andrea: manapság erre nagyon nagy szüksége van mindenkinek
2026. február 14. 10:06
Elhunyt Maurer Dóra, a nemzet művésze
×
×
×
×