Már csak órák vannak hátra - figyelmeztet a kulturális miniszter

A tárcavezető elmondta: éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés, itt az utolsó esély, hogy aki szeretne, jelentkezhessen a megújult, sikeres magyar felsőoktatásba.

Kiemelte, hogy a diploma ma már kézzelfogható előnyt jelent, "átlagosan másfélszeres fizetést és gyors elhelyezkedést ad, akár egy hónapon belül".

Hankó Balázs úgy fogalmazott: "nem szabad hinni a károgóknak, az egyetemeink piacképes tudást adnak".

"Idén a tavalyi 87 ezerhez képest már 92 ezer állami kapacitás-ösztöndíjas hely áll a hallgatók rendelkezésére" - hangsúlyozta. A tárcavezető a képzések, illetve a jövő szakmái között említette az informatikát, a műszaki pályákat, a gazdasági és pedagógusképzést, az orvos- és egészségtudományt.