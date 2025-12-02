ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 2. kedd
Nyitókép: Pixabay.com

Nem áll el a pénzeső, pedig rongyosra koptatták Mariah Carey ikonikus dalát

Infostart

Kiszámolták, mennyit keres Mariah Carey az All I Want for Christmas Is You-val.

31 éves már az All I Want for Christmas Is You, de folyamatosan termeli a pénzt az énekesnőnek, az összeget pedig ki is számolták. Mint a HVG.hu The Independentre hivatkozó cikkéből kiderül, a dal mindmáig uralja a karácsonyi időszak minden toplistáját, a becslések szerint pedig évente 0,8 és 1 milliárd forint közötti dollárt csönget minden idők egyik legjobb popénekesnőjének.

2017-ig bezárólag csak ez az egyetlenegy dal 20 milliárd forintnyi dollárt tejelt neki és a társszerző Walter Afanasieffnak.

Az énekesnő minden évben új kisvideóval harangozza be a szezont, turnéra is indul, idén állandó fellépése is van Las Vegasban december 13-ig.

2021-ben azzal írt történelmet, hogy ez lett az első és eddig egyetlen karácsonyi dal, amely elnyerte az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége 10 millió streaming-eladás után járó Gyémánt-díját.

Az énekesnő a mai napig szereti ezt a dalt, saját bevallása szerint.

