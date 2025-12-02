„Az egyetemeken szükség van a minimális szellemi sokszínűségre” – hármas könyvbemutatót tartottak az MCC-n

A Mathias Corvinus Collegium Tas vezér utcai központjában mutatták be hétfőn este Szilvay Gergely Egy védés története, tudomány és politika összecsapása Magyarországon, illetve a Tudományos kirekesztés módszertana című köteteit, valamint Orbán Balázs A szabad mandátum és a nemzeti szuverenitás alkotmányjogi összefüggései című munkáját.

Az eseményen elhangzott, hogy nem gyakran kerül bele a napi sajtótörténet világába egy doktori védés, Orbán Balázs ügye pedig nagy vihart kavart a magyar közéletben. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az eseményen úgy fogalmazott, Szilvay Gergely könyve „nem Orbán Balázs sikertörténete, hanem a hazai felsőoktatás és tudomány sikertörténete, mert bebizonyította, hogy a magyar oktatási rendszer jól vizsgázott”. Az MCC kuratóriumának elnöke szerint az akadémiai világnak teret kellene adni mindenféle nézetnek, és ezeket kellene ütköztetnie, így lehet fejleszteni a tudományt.

„Szerintem ezeknek a könyveknek, meg az egész történetnek az az üzenete, hogy Magyarországon lehet másként. Nem kell nekünk egyetérteni abban, hogy ki nyerje a 26-os választást, se abban, hogy mit gondolunk migrációról vagy gendertémákban, de ettől még együtt közösen kell tevékenykednünk, és ha mindenki tartja magát a józan, racionális megközelítéshez, akkor mind lehetünk győztesek, és ki tudunk maradni ebből az őrületből. Ezért érdemes ezeket elolvasni” – fogalmazott.

Schiffer András volt országgyűlési képviselő, ügyvéd szerint Orbán Balázs doktori védése nem egy bal- vagy jobboldali küzdelem volt, nem a szabad mandátum elvéről szóló tudományos vita, hanem egy hatalmi küzdelem. „Nem is biztos, hogy helyes, ha múlt időben használom. Annak a felmutatása volt, hogy azok, akik a rendszerváltás után akadálytalanul át tudták örökíteni a hegemóniájukat a véleményformálás területein, úgy gondolják, hogy ezt a hegemóniát továbbra is fenn kívánják tartani. Erről szólt ez a történet, ez egy nyers hatalmi küzdelem volt.”

Szilvay Gergely szerint manapság „már nem elég elismert tudóssá válni, progresszív nézeteket is kell hangoztatni ahhoz, hogy valaki a tudomány világában érvényesülni tudjon”. A Mandiner főmunkatársa az InfoRádiónak azt mondta az egyetemeken meg kell őrizni a szellemi sokszínűséget.

„A konzervatívoknak, meg akár a hagyományos balosoknak is küzdeniük kell, hogy bent legyenek, és ezt meg kell oldani valahogy, hogy a minimális szellemi sokszínűség meglegyen a magyar egyetemeken” – fogalmazott Szilvay Gergely, aki úgy véli, fontosak a konstruktív viták, és az egyetemeknek nem szabad uniformizáltnak lenniük.