Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely 2025. október 9-én Stockholmban jelentette be döntését. A felvétel 2017. március 22. készült Budapesten.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Hangos Krasznahorkai-teherautó köröz Budapesten a nagy napon

Infostart

Krasznahorkai László december 10-én veszi át az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban, ez alkalomból indul útjára a NobelMobil 2025 című program - közölte a Magvető Kiadó.

Krasznahorkai László december 10-én veszi át az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban, ez alkalomból indul útjára a NobelMobil 2025 című program - közölte a Magvető Kiadó.

A NobelMobil 2025 egy platós teherautó, amely december 10-én 24 óra alatt - reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig - járja Budapest utcáit, 13 helyszínen megáll körülbelül egy órára. A jármű a két megálló közötti lassú haladásakor felvételről Krasznahorkai László saját felolvasásában a Mindig Homérosznak és a Háborús architektúrák szövege szólal meg.

Az előre meghirdetett megállókban a civil érdeklődők beléphetnek a jármű platóján kialakított térbe, ahol egy szék, egy asztal és egy nyitott könyv fogadja őket. A látogatók felolvashatnak egy-egy részletet Krasznahorkai László novemberben megjelent új regényéből, A magyar nemzet biztonsága című kötetből, és a kiválasztott részlet mellé - a lapszélre - felírhatják a nevüket.

A tájékoztató szerint a felolvasásról hangfelvétel, az akcióról fim készül. A közösen létrehozott, különleges utazó emlékkönyvet az eseményt követően a Magvető Kiadó eljuttatja az írónak.

A NobelMobil 2025 megvalósítását Krasznahorkai László életművét tisztelő művészek kezdeményezték, fő támogatóként és szervezőként a Magvető Kiadó állt az esemény mögé. A projekt szakmai koordinátorai Miklusicsák Aliz közösségi alkotóművész, valamint Dávid Ferenc szociológus.

Az akció részletei, a felolvasások helyszíneivel és időpontjaival az esemény honlapján olvashatók.

