2025. november 18. kedd
Deep Purple együttes svédországi koncertje 2023-ban.
Nyitókép: Wikipédia

Megint lesz Deep Purple-koncert Budapesten

Infostart / MTI

A hard rock legendája, az angol Deep Purple ad koncertet 2026. október 2-án a Papp László Budapest Sportarénában.

A több mint fél évszázada működő, eddig huszonkét stúdióalbumot készített zenekar jövőre Európában és az Egyesült Királyságban is turnézik, ennek részeként lép fel a magyar fővárosban is. A Deep Purple a szintén brit rockcsapat, a Jayler kísér a turnén - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.

A Deep Purple lemezeiből világszerte több mint 100 millió példány fogyott. A zenekar legutóbbi, sorrendben huszonharmadik stúdióalbuma, a kritikusok által is elismert =1 című lemez tavaly jelent meg és nagy sikert aratott. Az őstagok közül hárman, Ian Paice, Roger Glover és Ian Gillan a mai napig a Deep Purple-ben zenélnek. A csapat talán utoljára indul turnéra, hiszen a szemproblémákkal küszködő frontember, Ian Gillan elmúlt 80 éves, Roger Glover basszusgitáros hamarosan betölti a 80-at, Ian Paice dobos pedig, aki fellépett az idei paksi Gastroblues Fesztiválon, 77.

Az együttest a Smoke On The Water című örökzöldnek köszönhetően szinte mindenki ismeri.

Első néhány lemezük közül ma már a korszakos jelentőségű anyagok közé tartozik a bemutatkozó Shades of Deep Purple (1968), a Deep Purple (1969), a Deep Purple in Rock (1970), a Fireball (1971) vagy a Machine Head (1972) című korong.

A Deep Purple 1968-ban alakult, hosszú története során számos változás volt a tagságában. A későbbi legendás felállásból Jon Lord billentyűs (ő 2012-ben elhunyt) és Ritchie Blackmore gitáros volt alapító tag, aztán csatlakozott hozzájuk Ian Paice és Rod Evans énekes, akit nem sokkal később Ian Gillan váltott, mellette Roger Glover lett a basszusgitáros.

A következő évtizedekben megfordult a Deep Purple-ben például David Coverdale énekes, Tommy Bolin és Joe Satriani gitáros. A Deep Purple mostani felállásában Gillan, Paice és Glover mellett Don Airey billentyűs és Simon McBride gitáros játszik. A Deep Purple számos koncertet adott Magyarországon, legutóbb 2023. júliusában a Papp László Budapest Sportarénában.

koncert

deep purple

hard rock

