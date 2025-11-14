Új fejezethez ért a hatóságok megtévesztésével külföldre vitt Klimt-festmény ügye

Lánszki Regő azt írta, hogy ezzel - az Építési és Közlekedési Minisztérium következetes és határozott fellépésének köszönhetően - a hatóságok megtévesztésével külföldre vitt festmény ügye fordulóponthoz érkezett.

„Szeretnénk egyértelműsíteni: nem hagyjuk, hogy Magyarország kulturális értékeit megtévesztéssel vagy trükközéssel kivigyék az országból” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a mostani osztrák intézkedés igazolja a magyar hatóságok fellépésének jogosságát.

Az államtitkár közlése szerint ez egy fontos lépés afelé, hogy az értékes, Klimt életművében egyedinek számító alkotás visszakerüljön hazánkba.