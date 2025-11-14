ARÉNA - PODCASTOK
Egy díszes képkeret üres vászonnal egy múzeumban vagy kiállítóteremben.
Nyitókép: Getty Images/BrianAJackson

Új fejezethez ért a hatóságok megtévesztésével külföldre vitt Klimt-festmény ügye

Infostart

Fordulóponthoz érkezett Gustav Klimt festményének ügye: a bécsi ügyészség Magyarország kérésére elrendelte Gustav Klimt Az Afrikai herceg című alkotásának lefoglalását – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Lánszki Regő azt írta, hogy ezzel - az Építési és Közlekedési Minisztérium következetes és határozott fellépésének köszönhetően - a hatóságok megtévesztésével külföldre vitt festmény ügye fordulóponthoz érkezett.

„Szeretnénk egyértelműsíteni: nem hagyjuk, hogy Magyarország kulturális értékeit megtévesztéssel vagy trükközéssel kivigyék az országból” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a mostani osztrák intézkedés igazolja a magyar hatóságok fellépésének jogosságát.

Az államtitkár közlése szerint ez egy fontos lépés afelé, hogy az értékes, Klimt életművében egyedinek számító alkotás visszakerüljön hazánkba.

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

