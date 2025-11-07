ARÉNA - PODCASTOK
Ignacia Fernández hörgős metált énekel a chilei szépeségversenyen.
Nyitókép: API / YouTube

Egyszer csak hörgős metálba kezdett egy „tündér” a chilei szépségversenyen – videó

Infostart

A chilei Ignacia Fernández produkciója után állva tapsolt a közönség.

Csendesen csordogálta az események a Miss World Chile 2025 szépségversenyen, mígnem a kifutóra lépett a 27 éves Ignacia Fernández, és hörgős metál "éneklésébe" kezdett. A teremben ülők néma csöndben követték az eseményeket, majd amint befejeződött a muzsika, őrjöngő tapsviharban törtek ki a jelenlévők, a produkció pedig továbbjutást ért a modellnek a november 9-ei, 20 hölgyet felvonultató döntőbe.

A báli ruhában ácsorgó Ignacia Fernández - mint a 444 rálelt - úgy nyilatkozott, a metálzene személyiségének és életének alapvető részét képezi, menedék és erő; nem próbál a mezőnybe beleilleszkedni, inkább magát adja.

De minek szaporítsuk a szót, íme a felvétel, a szám a nő saját zenekarának, a 2020-ban alakult Decessusnak az egyik saját alkotása, kíséret Carlos Palmától:

Kultúra    Egyszer csak hörgős metálba kezdett egy „tündér" a chilei szépségversenyen – videó

