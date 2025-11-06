Halálbolygó: Arnold Schwarzeneggert reaktiválhatják

Hamarosan új Predator-film jelenik meg Halálbolygó alcímmel, amely a nagy sikert elérő Préda miatt készülhetett el.

A filmet november 7-én mutatják be, Hollywoodban. A film producere, Ben Rosenblatt nyilatkozott a franchise jövőjéről.

A producer szerint elképzelhető, hogy Arnold Schwarzeneggert visszahozzák a sorozatba. Ezt Dan Trachtenberg, a két új Predator-film rendezője is örömmel látná - írja a 24.hu.

Nyilvánvaló, hogy a Predator-filmek szent grálja Arnold visszatérése lenne - nyilatkozta a filmes.

Mint mondta: mindig is motoszkált a fejünkben, hogy milyen nagyszerű lenne újra látni őt ebben a franchise-ban, amelyet ikonikussá tett. Arnold és Dan már párszor találkoztak. Nagyon érdekli, amit csinálunk, igazi rajongója az eddigi munkáinknak, már amennyire én tudom. Nagyon izgatottak vagyunk. Miután megjelenik a Predator: Halálbolygó, találkozunk és többet fogunk beszélgetni. Remélhetőleg lesz lehetőségünk csinálni valamit Arnolddal, mert az nagyszerű lenne.

Schwarzenegger Dutch Schaefert alakította az 1987-es eredeti filmben.