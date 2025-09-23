ARÉNA
A Szépművészeti Múzeum 2023. szeptember 21-én, ahol első alkalommal nyílik Magyarországon Pierre-Auguste Renoir francia impresszionista mester életművét bemutató, átfogó kiállítás Renoir - A festő és modelljei címmel.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Szépművészeti Múzeum elfogadja a súlyos büntetését, de nem ért vele egyet

Infostart / InfoRádió - Déri Ágota

Több, mint 50 millió forintos bírságot szabott ki a Szépművészeti Múzeumra a Közbeszerzési Döntőbizottság, hat festmény tender nélküli beszerzése miatt. Az intézmény tudomásul veszi a döntést, de az erre vonatkozó szabályozást életszerűtlennek tartja.

Összesen hat, közbeszerzési eljárás nélkül megvásárolt műalkotás miatt büntette meg a Szépművészeti Múzeumot a Közbeszerzési Döntőbizottság. A szervezet elnöke az InfoRádióban elmondta, hogy a képeket a múzeum csaknem 1,89 milliárd forint összértékben vásárolta meg. Ehhez képest szerinte nem szabtak ki nagy összegű bírságot.

„Harminc százalék a kiszabható bírság maximuma, tehát 540 millió volt a kiszabható bírság felső értéke, és ehhez képest 50 milliót alig meghaladó összegben szabtuk ki a bírságot, a felső határ tíz százalékát.. Ha így közelítjük meg a kérdést, akkor szerintem arányos és a körülményekhez képest méltányos volt a bírság összege” – mondta Virágh Norbert.

A jogszabály szerint a múzeumnak hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében kellett volna beszereznie a műalkotásokat – emlékeztetett a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke, és kiemelte, nem kell nyílt, hirdetménnyel induló eljárást lefolytatni a múzeumnak, hiszen csak egy eladótól tudja beszerezni az alkotást. „Azt kell felhívnia ajánlattételre, aki az eredeti műalkotás tulajdonjogával bír, és ezt a felhívását és az egyéb dokumentumokat pedig be kell nyújtani a Közbeszerzési Hatósághoz, és a hatóság törvényességi ellenőrzéssel megállapítja, hogy ez az alapfeltétel fennáll-e, hogy egyedi művészeti alkotásról van-e szó” – mondta az elnök. Virágh Norbert hozzátette, hogy ez a folyamat két hetet vehet igénybe.

A vonatkozó uniós jogszabály egyedi műalkotások esetében is előírja a kötelező közbeszerzést, ha az alkotás 220 ezer eurónál többe kerül.

Ez teljesen életszerűtlen – reagált a Szépművészeti Múzeum a Népszavának. Az intézmény szerint a szabályozás álságos és a közbeszerzés lényegét megcsúfoló színjátékra kényszeríti mind az eladót, mind a vevőt. Ezért kezdeményezni fogják a vonatkozó uniós irányelv felülvizsgálatát. A múzeum azt is közölte, hogy tudomásul veszi a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát.

Korábban Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója már korábban, az Állami Számvevőszék vizsgálata nyomán jelezte, nem vitatják, hogy hét műtárgy beszerzése a közbeszerzési eljárás mellőzésével történt, „ám a nemzeti jogrendszerbe kötelezően beépített uniós irányelv alkalmazása abszurd”. A főigazgató már akkor közölte, hogy kérni fogják a magyar állami szervektől, kezdeményezzék a műtárgyak beszerzésére vonatkozó EU-s irányelv felülvizsgálatát.

szépművészeti múzeum

közbeszerzési hatóság

virágh norbert

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
