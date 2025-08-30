Hajszálon múlhatott az élete: mentőt kellett hívni a rendezőhöz a főpróbán

„Nem hittem volna, amikor a főpróbán leültem a rendezői székbe, hogy néhány perc múlva a halál közelébe kerülök. Úgy látszik, a kuruc darabom hírére „labanc” darazsak akartak bosszút állni rajtam, és megtámadtak” – próbálta humorral elütni a majdnem tragikusan végződött esetet Moravetz Levente a Blikknek.

A rendező elmondása szerint a kézfejét szurkálták össze, de az egyik csípés a főerét érte, mert szinte azonnal „labda nagyságúra” dagadt a keze. Ezután egyre rosszabbul lett, lekezdett szédülni, hányingere is volt, majd azon vette észre magát, hogy az egyik főszereplőből, Sasvári Sándorból hármat lát.

„Na, akkor már éreztem, hogy ennek fele sem tréfa! Szerencsémre ezt időben észre vették a kollégák, köztük Kiss Sándor produkciós menedzser és segítője Lestár Zsolt, ezért nagyon hálás vagyok nekik, és persze a feleségemnek, mert azonnal mentőt hívtak, amely hamar megérkezett” – tette hozzá.

Az egyik mentős megjegyezte: olyan helyen érte a darázscsípés, hogy könnyen halállal végződhetett volna. Moravetz Levente injekciót és infúziót kapott, de természetesen nem folytathatta tovább a munkáját, hazaszállították pihenni, így a főpróba elmaradt.

„Fogalmam sem volt róla, hogy allergiás vagyok a darázscsípésre – folytatta az író-rendező –, utoljára gyerekkoromban ért hasonló támadás, de akkor nem lett belőle baj. Úgy látszik, nálunk családi hagyománya van ennek, mert a feleségemet három évvel ezelőtt Orfűn, szintén egy történelmi darabom előadásán szúrták meg a darazsak, amitől olyan rosszul lett, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.”

A cikk szerint a bemutató napjára is jutott bőven az izgalmakból, mert a hangtechnikai berendezések egy része felmondta a szolgálatot, gyorsan kellett újakat beszerezni, ami nem könnyű feladat, de az előadás végül is rendben lement.

„Happy end lett a kalandos történet vége, a közönség mit sem vett észre a nehézségekből és állva tapsolta meg a produkciót. S a napokban már a karláncot, a karikagyűrűt és a pecsétgyűrűt is vissza tudtam tenni a kezemre!” – újságolt később a lapnak Moravetz Levente.