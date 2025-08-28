Elemi erők találkozása – eltérő zenei stílusokat ötvöző jótékonysági gálakoncertet rendez az MVM

Augusztus 29-én, pénteken 10. alkalommal rendezik meg az MVM Zenergia jótékonysági gálakoncertet, a helyszín idén a Papp László Budapest Sportaréna lesz. A rendezvényen a négy őselem (tűz, föld, levegő, víz) inspirálta klasszikus és könnyűzenei művek csendülnek fel kifejezetten erre az alkalomra készült, különleges hangszerelésben, szimfonikus nagyzenekari kísérettel és egyedi látványvilágban. A belépőjegyek értékesítéséből befolyó összeget jótékony célra ajánlják fel a szervezők és a fellépő művészek. A művészeti vezető ezúttal is Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész lesz.

A Prima- és Junior Prima-díjas zongorista az InfoRádióban elmondta: rendezvényük az elmúlt tíz év alatt misszióvá vált, és megítélése szerint a kezdeményezés bebizonyította, hogy a klasszikus zene és a fiatal közönség kapcsolata igenis megfogható, sőt „nagyon mélyen tapintható” egy-egy koncerten. Ehhez azonban az szükséges, hogy évről évre eleget tegyenek a fiatal generáció ízlésvilágának, illetve megtalálják a megfelelő elérési módot. Az ötletgazdák célja semmit sem változott a tíz év alatt, szeretnék, ha „az örök igazságokat magukban rejtő fantasztikus klasszikus zenei művek” ne csak az idősebb generáció számára nyújtsanak örömöt, hanem a fiataloknak is. Ennek megfelelően a szervezők idén is egyedi eszközökhöz nyúlnak és igyekeznek egyedi látványvilággal hozzájárulni a gálaest még érdekesebbé tételéhez.

Balázs János szerint a rendezvényük eddigi sikereinek kulcsa, hogy több művészeti ágat, kiemelten a könnyűzenét exkluzív módon boronálták össze a klasszikus zenével. Úgy véli, minden évben megfelelnek a koncert elnevezésének, vagyis „rendkívül nagy áramlásról tesznek tanúbizonyságot a felszabaduló energiák”. Mint fogalmazott, korosztálytól függetlenül új, különleges dimenziót nyitnak meg a nézőkben azok az energiák, amelyek a ikonikus, nagyon értékes klasszikus és könnyűzenei remekművek, illetve a zene alatt látható vizuális megjelenések révén törnek elő. Hozzátette: a fiatalok közül kevesebben járnak el komolyzenei koncertekre, előadásokra, az MVM Zenergia jótékonysági gálakoncert viszont egy olyan rendezvény, amely speciális eszközökkel képes bevonni a fiatalságot is ebbe a nagyszerű élménybe. Művészeti vezetőként és fellépőként az eddigi kilenc gálaesten azt tapasztalta, hogy

van létjogosultsága ennek a koncertnek, és sikerült megszólítaniuk a fiatal közönséget, amely sokkal nyitottabbá vált a komolyzene iránt.

Balázs János elmondta: az elmúlt kilenc évben óriási legendák léptek színpadra és jótékonykodtak, és ez idén sem lesz másként. Sok olyan sztár tűnik majd fel a színpadon, akit a korábbi évek Zenergia-koncertjein is láthatott már a közönség. A Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész megfogalmazása szerint a pénteki gálaesten Rúzsa Magdi és Gubik Petra tölti be a díva szerepét, akik szerinte az említett két világ között „lebegnek”. Mindketten a popzene, a rockzene és a musical világából adnak elő dalokat olyan stílusban és előadásmódban, amire csak ők képesek. Fellép még továbbá a Concerto Budapest szimfonikus zenekar Keller András Liszt- és Kossuth-díjas karmester vezényletével, a művészeti vezető, Balázs János pedig zongoraműveket ad elő.

A fellépők sora ezzel nem ér véget, hiszen a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Vegyeskara Sapszon Borbála karvezetővel áll a közönség elé, valamint a Sárközy Collective is színpadra lép. Az est hangulatát tovább fokozzák még fiatal Junior Prima-díjas művészek is, így a következő generáció legtehetségesebbjeit is megismerhetik a nézők.

A repertoárban helyet kapnak Liszt Ferenc, Johannes Brahms és Johann Strauss művei, továbbá felcsendülnek majd más zenei stílusok, műfajok világslágerei is, így például a Guns N’ Roses, az AC/DC, Michael Jackson és Balázs Fecó sokak által kedvelt számai és ismert magyar népdalok is. Balázs János reméli, hogy ezeket a műveket, dalokat áthatja az a szellemiség, ami a zeneszerzőket és az előadókat eredetileg inspirálta, és abban is bízik, hogy a „közönség szeretetével együtt a gála nevének megfelelően különleges energiákat tudnak majd mozgósítani”.

Az MMA rendes tagja művésztársaival együtt hálás az MVM-nek, hogy a rendezvény fellépőiként részesei lehetnek egy nemes célnak, hiszen a bevételt jótékony célra fordítják. A közönség az mvmzenergia.hu oldalon három alapítvány közül választhatja ki, hogy melyik szervezet kapja meg a koncert teljes bevételét. A szavazást augusztus 29-én, pénteken 15 órakor zárják le. A legtöbb szavazatot kapott alapítvány kilétére az MVM Zenergia koncert elején, pénteken 18.30 körül derül fény a Papp László Budapest Sportarénában. Jegyvásárlástól függetlenül lehet szavazni, mindhárom nominált alapítvány beteg gyermekeket támogat, a felzárkóztatásosukat segíti. A három szervezet, amelyre lehet szavazni:

Kórházsuli Alapítvány

Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért

Máltai Szimfónia

Balázs János tájékoztatása szerint már csak az utolsó jegyek érhetők el, de aki gyors és szerencsés, még belépőhöz juthat. Úgy véli, a zene és a vizuális élmény maradandó emléket jelent majd a közönségnek, amit a fellépő művészek garantálnak. Mint mondta, kötelességüknek érzik, hogy egy-egy ilyen rendezvénnyel jótékony célt támogassanak, és véleménye szerint ez „a legnemesebb gesztus, amit megtehetnek az érintett embertársaik felé”.