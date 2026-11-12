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Vlagyimir Putyin orosz elnök videokonferencián keresztül vett részt a Sztálingrád atomjégtörõ hajógerincének lefektetési ünnepségén a moszkvai hivatalában 2025. november 18-án. A Sztálingrádot és a 22220-as projektszámú hajócsalád másik legújabb tagját, a Leningrád atommeghajtású jégtörõt egyidejûleg építi a szentpétervári Balti Hajógyár. Az orosz flotta már szolgálatban levõ új generációs atomjégtörõi  az Arktyika, a Szibir, az Ural, a Jakutija és a Csukotka  a kereskedelmi hajózási útvonalakat biztosítja a Jeges-tengeren, amelyet az év több mint felében jégpáncél borít.
Nyitókép: MTI/AP/Szputnyik/Kreml pool/Gavriil Grigorov

Kreml: az amerikai küldöttek a tartós ukrajnai rendezésről fognak tárgyalni Vlagyimir Putyinnal

Infostart / MTI

Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint ugyanerre a feladatra az Európai Uniónak még nem sikerült megfelelő jelöltet választania.

Az Ukrajna körüli válság tartós rendezése lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyalók eszmecseréjének témája – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában újságíróknak a tárgyalást megelőzően. Witkoff és Kushner a déli órákban már a Kremlben tartózkodott, de a tárgyalások még nem kezdődtek meg.

Usakov, aki előzetesen konzultált a Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával, az európaiak esetleges bevonásáról szólva rámutatott, hogy az Európai Unió egyelőre nem tudott erre megfelelő jelöltet kiválasztani tárgyalásokhoz.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes, aki az Abu-Dzabiban tartott háromoldalú tárgyalásokon tagja volt az orosz küldöttségnek, csütörtökön a sajtónak azt mondta, hogy

a felek ezúttal, a korábbi tárgyalási fordulóktól eltérően, jelentős mértékben arra összpontosítottak, hogy Európában, a konfliktushoz közeli övezetben biztonsági architektúra jöjjön létre.

„Először tértünk rá a jövőbeli biztonsági rendszer megvitatásának síkjára. Ez a hosszú távú megoldás elengedhetetlen eleme” – fogalmazott.

Meglátása értelmében az Egyesült Arab Emírségekben sikerült előrelépést elérni. Fontosnak nevezte az olyan visszalépések megakadályozását, mint amilyenek a múltban történtek.

Rjabkov szerint az orosz fél Abu-Dzabiban konkrét javaslatokat terjesztett elő, melyek, reményei szerint, a csütörtöki moszkvai tárgyalásokkal egyetemben, segíteni fogják az Egyesült Államokat abban, hogy a következő tárgyalási fordulóban jobban számoljon Oroszország követeléseivel. Mint mondta,

az orosz küldöttség hivatkozott azokra a megközelítésekre is, amelyeket 2021-ben az Oroszország és az Egyesült Államok valamint az Oroszország és a NATO között a biztonsági garanciákról megkötendő megállapodástervezetekben vázoltak fel.

Pozitívan értékelte Alexus Grynkewich négycsillagos amerikai tábornoknak, a NATO európai erői főparancsnokának részvételét a tárgyalásokban. Ez, mint mondta „komoly adag professzionalizmust adott hozzá” a megbeszélésekhez.

Úgy vélekedett, hogy az európaiak bevonása az ukrajnai tárgyalási folyamatba visszalépést és az eddigi, „egyelőre hasznos és bizonyos mértékben pozitív hatású” erőfeszítések meghiúsítását jelentené. Megítélése szerint az európaiak Abu-Dzabi után hátrányos helyzetben érzik magukat, az orosz elképzeléseket elfogadhatatlannak tartják, és az amerikaiakhoz is negatívan viszonyulnak. Megismételte Vlagyimir Megyinszkij orosz főtárgyaló szerdán elhangzott megállapítását, miszerint Moszkva eddig egyetlen konstruktív javaslatot sem kapott Európától.

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Kezdőlap    Külföld    Kreml: az amerikai küldöttek a tartós ukrajnai rendezésről fognak tárgyalni Vlagyimir Putyinnal

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