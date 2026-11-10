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Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a minisztérium arlingtoni épületében tartott tartott sajtótájékoztatón 2026. március 19-én, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás után három héttel.
Nyitókép: MTI/AP/Manuel Balce Ceneta

Alkotmányos vádeljárás az amerikai hadügyminiszter ellen

Infostart / MTI

Alkotmányos vádeljárást kezdeményezett hétfőn a kongresszusban Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter ellen egy demokrata párti képviselő, aki az iráni háború és annak lebonyolítása miatt bírálta Donald Trump miniszterét.

„Hegseth miniszter a belé helyezett bizalommal ellentétesen járt el védelmi miniszterként (...), nagy kárt okozva a jog és az igazság ügyének, valamint nyilvánvalóan az Amerikai Egyesült Államok népének is” – jelentette ki Thomas Massie képviselő, a republikánus elnök gyakori bírálója, bejelentetve az alkotmányos vádeljárás megindítását.

Kentucky képviselőházi képviselője azzal vádolja a minisztert, hogy megsértette a törvényt azzal, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül indította el az iráni háborút. Azt is a szemére veti, hogy figyelmen kívül hagyta a polgári áldozatok számát a lehető legkevesebbre csökkentő törvényeket. Példaként a dél-iráni Minab elleni légitámadást említette, amelyben egy általános iskolát ért találat 120 gyermek életét oltotta ki a konfliktus első óráiban.

Pete Hegsethet bírálják „a bírósági tárgyalások nélküli kivégzések” miatt is: az amerikai hadsereg légitámadásokat hajtott végre a Karib-tenger és a Csendes-óceán térségében kábítószer-kereskedők hajói ellen, amit nemzetközi jogi szempontból különösen erős bírálat ért.

Thomas Massie Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásával kapcsolatban említést tett „szuverén külföldi vezető elrablásáról” is.

Az időközi választások eredménye ellenére a republikánusoknak a jövő év elejéig többségük van mind a képviselőházban, mind a szenátusban. A vádeljárást egy hét leforgása alatt szavazásra kell bocsátani a képviselőházban, ahol reális esély van az elfogadására, miután Hegseth egyes republikánusok körében is népszerűtlen, a szenátusban viszont kétharmados többségre van szükség a menesztéséhez.

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Kezdőlap    Külföld    Alkotmányos vádeljárás az amerikai hadügyminiszter ellen

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